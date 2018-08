Succédokumentären #InsideVIK är tillbaka: "Ett glödhett koncept"

Reportern Kevin Johansson följde VIK:s vardag i hockeyettan under hösten 2017 vilket renderade i ett långt dokumentäravsnitt under november månad. Mottagandet efter publiceringen av den exklusiva dokumentären var massivt och intresset sköt i höjden för insidejournalistiken som hos VLT-sporten även bidragit till projektet Road to Superettan - med VSK.

I höst är succéprogrammet #InsideVIK tillbaka med 10 nya avsnitt. Tittaren kommer att kunna följa VIK-träningar på nära håll, få Thomas Paananens tankar inför match exklusivt och komma nära de hockeyallsvenska VIK-stjärnorna.

- Det känns fantastiskt att kunna erbjuda användarna en fler avsnitt av #InsideVIK. VLT är glada över att VIK låter oss följa dem bakom kulisserna under säsongen och det är få förunnat. Det är bara att tacka för förtroendet och att vi kan ha det här unika samarbetet, det här är ett glödhett koncept och insidejournalistiken är modern samt användarvänlig, säger Carl Juborg, nyhetschef på VLT-sporten.

Sporten har även utvecklat konceptet #InsideVIK med en rink-reporter som med kamera följer spelarna ute på isen.

- Närvaron blir unik och vill ge fansen denna närvaro, fortsätter Juborg.

Förutom #InsideVIK kommer #SillyFriday, med värvningsnyheter i live-tv, arrangeras i samband med transferfönstren. En stor nyhet är också #VIKNews, veckoprogrammet - med premiär den 17 september.

- Här kommer VIK-fansen, varje vecka få, senaste nytt, möta fansen, partners och givetvis VIK-spelarna. Totalt blir det 30 program, säger Carl Juborg.

Det första avsnittet av #InsideVIK säsongen 2018/2019 publiceras på VLT.se och Hockeypuls under den hockeyallsvenska premiärveckan om en dryg månad.