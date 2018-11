Hanson: 14 matcher på 36 dagar – nu väntar säsongens tuffaste test för alla lag

Hockeyallsvenskan har avverkat 16 omgångar av 52. Vi har fått se vad lagen går för, och kan analysera ganska mycket utifrån vad de presterat.

Man brukar säga att serien är "satt" vid det här laget, att lagen till stor del kommer vara kvar i de delar av tabellen där de ligger när grundserien är slut. Det brukar bara ske ett fåtal stora förändringar mellan tabellen efter första fjärdedelen, och sluttabellen i mars.

Men håll i er.

Nu går hockeyallsvenskan in i sin tuffaste period på hela säsongen.

14 matcher ska avverkas på 36 dagar fram till det korta juluppehållet. Det innebär match nästan varannan dag fram till och med den 20 december.

Det är nu lagen kommer testas på allvar. Hänger man inte med nu, då är man sannolikt rökt. För det finns inte mycket tid kvar sedan att hämta upp en formsvacka under den här perioden. Och framförallt behöver man jobba till sig ett bra mentalt läge under den här tiden, för kommer man dessutom med stukat självförtroende efter jul, så lär det förfölja en hela säsongen ut.

Efter jul kommer spelschemat att lättas upp. Då återstår 22 matcher, vilket visserligen är nästan hälften av matcherna. Men matchandet kommer inte vara lika hårt. Då ska de 22 omgångarna avverkas på 72 dagar, och schemat kommer till stor del bestå av två matcher på tre dagar, och sedan fyra, fem dagars vila till nästa match.

Det är nu i november och december som tåget går för de lag som hamnat i en sämre del av tabellen än de räknat med. Men det är också nu man kan göra ett ryck till huvudkonkurrenterna och sätta sig i ett bra läge inför avslutningen på säsongen. Och det är nu de starka och svaga kommer sållas ut av de lag som presterat bra hittills.

Toppstriden

Serieledande Oskarshamn är i makalös form med 11 segrar på de 13 senaste matcherna, och släpper in väldigt få mål. Kan de fortsätta att vinna mer än de förlorar så kommer de att vara topp två till jul. AIK och Leksand jagar där bakom och det mesta pekar på att det är den trion som gör upp om topp två-placeringarna.

Formmässigt matchas de av Karlskrona och Södertälje, och för de mer formsvaga Modo och BIK Karlskoga krävs det en rejäl uppryckning nu under intensiva november och december om de ska kunna blanda sig i toppstriden.

Jakten på topp åtta

Fantastiskt vilken jämn serie hockeyallsvenskan är. Karlskrona, BIK Karlskoga, Södertälje och Modo på plats fyra till sju har ett försprång till lagen nedanför. Men det är inte stort. Och Modo har ju bara en seger på de sju senaste matcherna och måste verkligen komma ut starkt nu i november för att inte sjunka ännu djupare. Pantern, Västerås och Björklöven på plats åtta till tio har en positiv form, inte minst Löven som har fem segrar på de sex senaste.

Bottenstriden

Almtuna, Västervik, Vita Hästen och Tingsryd. Vilka av de lagen kan höja sig nu under den mest intensiva tiden på säsongen? Almtuna och Västervik har tagit okej med poäng den senaste tiden och Västervik har redan förändrat i truppen genom att plocka in Victor Öhman som gjorde två poäng direkt. Det kan inte underskattas att få in en så starkt producerande spelare i det här skedet.

Vita Hästen och Tingsryd har haft riktigt svag form tidigare och det enda som pekar på en uppryckning är nog att båda lagen vann sina senaste matcher. Innan dess hade man staplat förluster på hög.

I kväll och på fredag är det full omgång med sju matcher varje kväll. En rivstart på den här oerhört intensiva och avgörande delen av säsongen där en hel del kommer avgöras.

Skador, nyförvärv, eventuella förändringar i lagen och rena lyckoträffar som stolpe in hit eller stolpe ut dit, kommer bli avgörande för hur lagens form pekar och vilka lag som lyckas höja sig, och vilka som faller.

Som sagt – håll i er.