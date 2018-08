Ett mål på två matcher – så ska VIK få igång målskyttet mot SSK: "Man vill göra nån skön styrning istället"

Under fredagskvällen spelar VIK sin tredje försäsongsmatch mot hockeyallsvenskt motstånd. Men efter att ha blivit nollade senast mot Tingsryd och bara gjort ett mål under ordinarie tid plus förlängning mot Almtuna hoppas nu laget få igång offensiven hemma mot Södertälje SK.

– Vi gör det ganska bra när vi kommer ner i zon. Då skapar vi lite lägen. Men vi måste bli snabbare i våra spelvändningar, komma snabbare genom mittzon på fler flygande anfall. Jag tror knappt att vi hade ett farligt flygande anfall mot Tingsryd på hela matchen, säger forwarden Sebastian Benker.

Vad beror det på?

– De tajtade till det mycket i mittzon. Men då måste vi vara snabbare i vändningarna och passningarna. Forwards får komma ner lite snabbare och backen upp med pucken. Det känns som att det var mycket transport mot Tingsryd.

En annan forward som är tilltänkt målskytt under säsongen är Marcus Bergman. Han är inne på en annan orsak till att det inte lossnat ännu.

– Nu i början av säsongen har det varit mycket fokus på försvarsspelet. Att försöka ligga rätt. Sen har vi kreativa spelare och vi har inte saknat lägen för att göra mål och vinna matcherna. Så jag tror inte man behöver vara allt för orolig, säger han.

Under torsdagens träning pratade VIK mycket om att inte glömma bort "skitgörat" framför mål.

– När det blir mycket fokus på andra grejer som försvarsspel blir det lätt att man glömmer av hur viktigt det är att skymma målvakten till exempel. Man står och vill göra nån skön styrning istället. Backarna skickar in puck efter puck men det händer ingenting. Så idag påminde vi om att vi måste göra de här basic sakerna rätt från början, berättar Bergman.

Både Marcus Bergman och Sebastian Benker spelade i powerplay mot Tingsryd. En spelform man tränade på en längre stund under torsdagen.

– Nu har vi bara tränat på det två gånger. Men i matchen senast tycker vi att det gick lite långsamt. Vi kom in i zon och ställde upp bra men vi behöver få mer fart på pucken, säger Benker.

Bergman, som är uppsatt i samma powerplay-femma som Jonas Liwing, Isac Skedung, Fredrik Johansson och Johan Skinnars, är inte orolig för spelet i fem mot fyra.

– Jag tycker att det ser bättre och bättre ut. Jag kan bara prata för min egen femma, men vi har hittat varandra bra från båda sidor. Vi får göra några mål framåt nästa match så folk blir nöjda med produktionen också, säger Marcus Bergman som har höga förväntningar på sig själv i comebacken i allsvenskan och menar att han är en bättre hockeyspelare nu än för två säsonger sedan.

– Jag tycker att jag växte ganska mycket under förra året. Både ansvarsmässigt på isen och hur man för sig utanför isen. Mycket fler delar i mitt spel som jag har tagit till mig och utvecklat. Jag har mer puck än tidigare och lever inte bara på min snabbhet.

De gjorde flest mål förra säsongen – mål/matcher

1. Fredrik Hetta 23/40 (VIK, division 1)

2. Fredrik Johansson 21/40 (VIK, division 1)

3. Johan Skinnars, 17/40 (Kristianstad, division 1)

4. Marcus Bergman 16/27 (VIK, division 1)

5. Jesper Johansson 15/33 (Halmstad, division 1)

6. Mattias Beck 14/40 (Riessersee, tyska 2-ligan)

7. Sebastian Benker 10/51 (Troja-Ljungby, hockeyallsvenskan)

*Statistik från grundserien