Irstabo har slutat flyga – sätter press på resebolagen att börja med tågcharter: ”Det finns ett enormt intresse”

Det hela började med att Jonas och Linda skulle boka en resa till sin mamma i födelsedagspresent. Med miljön i åtanke letade de i stället för flygresor efter tågresor men de insåg snabbt hur krångligt bokningssystemet var och hur många stopp och byten det skulle innebära.

Syskonen mejlade då de stora resebolagen i Sverige och frågade om de hade några planer på att börja med tågcharter.

– Vi fick i stort sett samma svar från alla. Att de lagt ner tågcharter på grund av bristande intresse. I och med att detta skulle vara något som vi skulle utnyttja otroligt mycket de närmaste åren, med tanke på att utsläppen måste ner, så köpte vi inte riktigt svaret, säger Jonas.

– Vi blev så besvikna när de påstod att det inte finns någon efterfrågan. Det vet vi ju att det finns. Men så länge ingen erbjuder tjänsten så är det klart att efterfrågan inte är superhög. Innan det fanns iphones på marknaden så var inte efterfrågan på iphones särskilt hög, säger Linda.

Jonas och Linda ville hitta ett sätt att bevisa för charterbolagen att det visst finns intresse. Jonas startade upp Facebook-sidan Climate Watch och producerade en egen "reklamfilm" om tågcharter som han publicerade där. Den har i nuläget cirka 50 000 tittningar.

Samtidigt startade Linda en namninsamling via MittSkifte (ett projekt som via sin plattform på nätet låter privatpersoner starta och driva kampanjer). På en vecka har de fått in över 25 000 namn.

– Vi kommer snart vända oss till bolagen igen med våra nya siffror på att det visst finns ett enormt intresse. Om 400 personer krävs för att fylla ett tåg så har vi på bara några få dagar fått ihop 50 potentiellt fyllda tåg, säger Jonas.

Linda Eriksson har varit orolig för klimatet under många år och har bland annat minskat med plastanvändningen och slutat äta kött. Jonas intresse för miljöfrågor har han dels fått från sin syster och dels genom att själv samla information.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste klimatrapport visar att läget är akut och att det bara är under de närmaste tio åren vi fortfarande kan begränsa utsläppen för att jordens medeltemperatur på sikt inte ska nå +2 grader Celsius, vilket skulle kunna få katastrofala konsekvenser.

– De senaste åren har jag också förstått allvaret och på den vägen är det, säger Jonas som slutade att flyga 2012.

Innan dess flög han inte så mycket, cirka en gång vartannat år. Men han tyckte ändå det var jobbigt att ge upp.

– För vi älskar att resa. För min syster är det en stor uppoffring, säger Jonas.

– Jag har rest väldigt mycket måste jag erkänna, det är inte förrän de senaste åren som jag börjat dra ner. Nu har jag bestämt att jag ska ha ett flygfritt 2019, säger Linda.

Syskonen tror att flygresandet är en svår bit att sluta med för de allra flesta.

– Att cykla till jobbet eller kompostera eller sluta äta kött, det tror jag många kan göra men just flyg är en sådan där riktigt svår grej för folk att släppa. Framförallt när vi inte har några alternativ heller, säger Jonas och fortsätter:

– Flyg har blivit en del av ens liv, något som man bara tar för givet. Som har glorifierats också, man ska lägga ut semesterbilder på sociala medier... det är en känslig bit att ta upp.

Han tror inte att lösningen är att stoppa alla flyg men genom att öka medvetenheten om koldioxidutsläppen kan man göra så att människor väljer att minska sitt resande och även väljer andra transportvägar.

– Att vi under en period nu kanske får söka resmål närmare oss där till exempel tågcharter är en lösning. Det gäller ju verkligen affärsresor och annat där man kanske kan lösa det på andra sätt och inte slentrianmässigt ta flyget hela tiden.

En aktör som satt fokus på tågcharter är Dagens Nyheter som i november förra året gick ut med att de chartrat ett tåg till sommaren, från Stockholm till Venedig i Italien. Tågets 400 platser tog slut på en vecka så DN chartrade ytterligare en resa, i september 2019. Även de biljetterna tog slut snabbt.

– Intresset var så stort. Och det var bara en sidogrej för dem. Men säg att Ving skulle ha ett hotell i Kroatien som man åker tåg till. Det skulle vara ett alternativ för oss som ändå vill resa. Man vill kunna ge barnen Medelhavet fast man inte flyger, säger Jonas.

Jonas och Linda med familjer kommer att ta sin mamma på en födelsedagsresa i maj. Det blir tåg till Genève, vilket innebär en 27 timmar lång resa och fem byten.

– Det är otroligt krångligt. Man måste se till att det tajmar rätt, så man inte missar någon anslutning. Om man jämför det med en flygresa som man kan hitta för 700 kronor och det tar två timmar. Tåget blir tre gånger så dyrt. Men resan är en del av det hela också, säger Jonas som fortsätter att hoppas och jobba för en miljövänligare tillvaro.

Han och hans syster är inbjudna att prata under klimatkonferensen Earth day som anordnas av WeDontHaveTime.org. De kontaktades av grundaren av organisationen, Ingemar Rentzhog, ett stort namn inom klimat- och miljövärlden.

– Det är lite ringar på vattnet efter vår namninsamling, säger Jonas.

Våra resors koldioxidutsläpp

Förra året jämförde SVT skillnaderna mellan resors koldioxidutsläpp om man tog tåg jämfört med flyg. Siffrorna gäller för en familj på fem personer tur och retur.

Tåg till Barcelona: 650 kg koldioxid

Flyg till Barcelona: 4560 kg koldioxid

Tåg till Split: 590 kg koldioxid

Flyg till Split: 3420 kg koldioxid