INSTÄLLT – Coronavirusets härjningar ställer till det för evenemangen i Västra Mälardalen

Helgens största publika evenemang skulle ha varit matchen i basketligan mellan Köping Stars och Jämtland. Det har varit fullsatt hela säsongen med 630 åskådare och därtill spelare, ledare och funktionärer. Alltså långt över gränsen på 500 personer som maximalt får samlas på en och samma plats enligt regeringsdirektiv.

I torsdags kväll kom dock förbundets besked att resten av säsongen ställs in med omedelbar verkan. Ingen match i Karlbergshallen alltså på lördagseftermiddagen och inget slutspel.

Även helgens andra stora publikmatch, innebandykvalet till ettan mellan IFK Arboga och WSK Lindesberg har ställts in. Tanken var att IFK skulle ta ett stort kliv mot avancemang på söndagseftermiddagen, men förbundet har ställt in play-off-matcherna till division 1. Enligt uppgifter på förbundets hemsida ska sluttabellerna vara kvalificerande för säsongen 2020/21.

I Köping var det meningen att Hemvärnets musikkår skulle koka ihop en kompott med skiftande musik av enbart kvinnliga kompositörer. Björn Waldenbrink skulle stå för dirigerandet i Ullviaulan på lördagseftermiddagen, men konserten har ställt in.

Detsamma gäller för konserten med Köpings storband och solisterna Lina Adolphson och Markus Olsson. Söndag eftermiddag var planerna för konserten i Ulvesundsskolans aula i Kungsör, men de har skrinlagts. Föreningen Kungsörs musikvänner räknar med att den ska kunna genomföras vid ett senare tillfälle.

Ett annat stort musikevenemang som ställts in är "Den flygande holländaren", som skulle livesänts till bland annat Arboga och Arboga digitala hus på Medborgarhuset. Matinéföreställningen på Metropolitan i New York har ställts in och därmed finns det inget att visa.

Under lördagseftermiddagen skulle Mats Svegfors fortsatt sin serie med samtal på Kungsudden i Kungsör. Inbjuden gäst var landshövding Minoo Akhtarzand, men redan i torsdags togs beslutet att ställa in.

Alla trädgårdsintresserade hade en högtidsstund att se fram mot på söndag. Sara Bäckmo, som driver Nordens största trädgårdsblogg, skulle föreläsa på Medborgarhuset. Arboga Trädgårdsförening har dock ställt in.

Även nästa helg drabbas av en rad inställda evenemang. Populära musikgruppen Jazzt for fun från Arboga skulle sätta upp en jubileumskonsert (20 år) tillsammans med Rotary, men det blir inget av det.

Här är listan på inställda evenemang, så långt bblat.se känner till.

Arboga

► 14/3: Wagners "Den flygande holländaren", Medborgarhuset.

► 15/3: IFK Arboga-WSK Lindesberg, play-off till division 1, Vasahallen.

► 15/3: Föreläsning med Sara Bäckmo, Arboga Trädgårdsförening, Medborgarhuset.

► 16/3: Föreläsning med Marie Niljung, Stadsbiblioteket.

► 19/3: Kulturskolans temaföreställning, Medborgarhuset.

► 21/3: Jazzt for fun, jubileumskonsert, Medborgarhuset.

Köping

► 14/3: Hemvärnets musikkår, vårkonsert, Ullviskolans aula.

► 14/3: Köping Stars–Jämtland, ligabasket, Karlbergshallen.

Kungsör

► 14/3 Lördagssamtal med Mats Svegfors och Minoo Akhtarzand, Kungsudden.

► 15/3 Konsert med Köpings storband, Ulvesundsskolans aula.

► 17/3 Frivilligservice syakuten, mötesplats Tallåsgården.