SD: Elizabeth (S)alomonsson struntar i Köpingsbornas trygghet

Svar på inlägg av Elizabeth Salomonsson (S).

I Socialdemokraternas Sverige har fokus i decennier legat på öppna gränser, näst intill oreglerad invandring, höga skatter och kravlöshet. Vi ser i Köping likt övriga städer hur rån, droghandel, våld, sexuella övergrepp med flera brottskategorier ökar. Sannolikheten att bli rånad eller våldtagen är cirka åtta till tio gånger högre idag än för femtio år sedan. Anledningen till detta står att läsa i statliga BRÅ:s rapporter där det framgår att flera grupper med invandrarbakgrund är extremt överrepresenterade. Elizabeth Salomonsson och hennes parti bär ett ansvar för att denna brottsutveckling kunnat äga rum, och det svek detta inneburit för de brottsoffer som drabbats.

För att stärka tryggheten i Köping har Sverigedemokraterna valt att anslå pengar till fyra ordningsvakter i vår budget. Det är givetvis tragiskt att detta behövs, men i Elizabeth Salomonssons Köping en absolut nödvändighet, då polisens resurser inte tillnärmelsevis räcker till.

Socialdemokraterna lägger i stället 0 kronor på ordningsvakter men 800 000 på två ”ungdomscoacher” i sin naiva tro att detta skulle stävja brott. Vårt förslag till kameraövervakning i syfte att skapa trygghet i Köping avslogs också av Salomonsson och hennes parti, ytterligare ett svek mot Köpings kommuninvånare och affärsinnehavare. Det är givetvis inte enskilda näringsidkare som genom Centrumföreningen skall betala ordningsvakter, de skall kunna tryggt bedriva sin verksamhet utan extra pålagor för vakter.

Salomonsson ondgör sig över att vi i enlighet med kommunallagen använde vår demokratiska rätt att kräva proportionella val som garant för att vi skulle få de platser vi hade rätt till. Proportionella val kommer under denna mandatperiod uppskattningsvis spara Köpings kommuninvånare mer än en miljon (1000000) kronor då det leder till färre politiker och mindre arvode i utbetalning. Jag kommer i god tid innan nästa val 2022 redovisa hur mycket pengar vi tjänat in åt Köpingsborna genom de proportionella valen, men baserat på erfarenheter där proportionella val tillämpats är det stora summor som sparats in.

Om Elizabeth Salomonsson hade brytt sig om demokratin och utgifterna för politikernas kostnad hade hon tittat på övriga kommuners styre och följt vårt förslag om två styrande kommunalråd och ett oppositionsråd, istället för att köpa Moderaternas stöd med ytterligare ett kommunalråd i styret, och med det än högre politikerkostnad. Men i Elizabeth Salomonssons maktfullkomliga värld utökades i stället styret till att innefatta fyra kommunalråd och noll oppositionsråd.

Elizabeth Salomonsson har under sin ledning fått S att tappa cirka 10% och Ola Saaw fått M att tappa 4% sedan 2010. Sverigedemokraterna har ökat 16% samma tid. Med er politik och ert samstyre får jag önska er lycka till – ni kommer att behöva det!

Maria Liljedahl (SD), gruppledare

Anmäl text- och faktafel