Insändare, S: Fegt att ta bort "Julpengen"

Socialdemokraterna fortsätter arbetet med att rädda ”Julpengen" för barnfamiljer som lever på försörjningsstöd. Socialdemokraterna har nu efter socialnämndens beslut att ta bort ”Julpengen” lämnat in en motion till fullmäktige om att återinföra denna. Bifogat till motionen finns också cirka 280 namnunderskrifter som socialdemokraterna samlade in under två timmar på Nytorget.

Det här beslutet känns inte alls förankrat hos Arbogas medborgare. Vi yrkar enligt följande: Julpengen återinförs utifrån samma princip som Kommunfullmäktige beslutade 2011. Vi tycker det är ynkligt att hitta besparingar på de absolut svagaste i samhället, barn till familjer med försörjningsstöd, för att komma tillrätta med ett budgetunderskott i socialnämnden på cirka 34 miljoner kronor.

Julpengen kostar i runda tal 35 000 kronor. Har vi inte modigare politiker i Arboga än att vissa måste slå på dem längst ned i näringskedjan? Är man rädd för mothugg om man ger sig på dem längre upp i näringskedjan? Eller varför inte försöka lägga resurserna på att hitta det verkliga problemet?

Det här är ett fegt och ynkligt beslut. Vi hoppas på att se mycket modigare politiker när motionen behandlas i fullmäktige så vi med stolthet kan se våra medborgare i ögonen framöver!

Bo Molander (S)

genom Socialdemokraterna i Arboga

