Insändare: Något måste hända inom IFK Arboga Hockey

Replik. Två svar på "Besviken" och hens insändare har publicerats här på insändarsidan (Bbl/AT den 27 mars). Dessvärre måste jag hålla med "Besviken" i hens insändare. Det är dags att städa upp i IFK Arboga Hockey.

Under många år har jag troget följt IFK. Både som spelare, far till en son som var ett gott hockeyämne. Som publikåskådare. Samt som speaker under många spännande matcher som IFK utkämpade.

Under många många år har IFK haft ledarskap som klappat varandra i ryggen.

Men, att som Seppo Wickman skriver, svårt att "Sportchefen har väldigt lite pengar att röra sig med" är ett litet understatement när det gäller resultaten. Jag är dessvärre inte insatt i IFK:s ekonomi. Tror inte det handlar om ekonomi. Jag tror det handlar om ledarskap och en stark styrelse.

Under många många år har IFK haft ledarskap som klappat varandra i ryggen. Precis som "Besviken" antyder i sin insändare. Det har inte funnits ett ledarskap som sett framåt. Man har seglat på en räkmacka vidare och hoppats på att, "det ordnar sig". Att som, Seppo Wickman, ursäktar sig med, att föreningen har lite pengar att röra sig med, håller inte. Det handlar om en stark ordförande. En stark styrelse. Ett mål som är möjligt att nå. En ungdomsverksamhet som håller måtten. Som välkomnar Arbogas hockeyintresserade ungdomar. Killar som tjejer. En förening som inte ser på vilka "gamla" meriter man har, eller har haft inom föreningen.

Oavsett hur många oavlönade timmar man lägger ner på den sport man älskar, Christoffer Norgren och Patrik Månsson, så är det i grunden en organisation som är stark och som håller måtten för att en förening går framåt, är stark och som kan ta hand om sin organisation. Inte en förening där "dunkar i ryggen" och "gamla kompisar" är ledstjärnan. Dessvärre är det så, tror jag, inom nuvarande organisation inom IFK Arboga Hockey.

Jag har varit/är en älskare av sporten. Trogen IFK anhängare oavsett vilken idrott man utövar. Men. Jag håller med "Besviken". Rensa upp inom styrelse, ungdomsverksamhet och rannsaka er som håller styr och ställer inom föreningen. Sätt som mål inför nästa säsong. Vad vill vi ? Hur når vi dit ? Hur får vi tillbaka publiken till vårt älskade IFK Arboga Hockey. Som föreningen nu fungerar, är det under all kritik. Något måste hända inom IFK Arboga Hockey. Att byta tränare som man byter kalsonger håller inte. Se framåt. Ta sikte på visioner. Annars är det snart slut på IFK Hockey för alltid.

Om mål och intensioner/visioner nås, kommer vi trogna publik tillbaka.

Hälsar en alltid trogen IFK Arboga Hockey entusiast.

Raymond Hahne

