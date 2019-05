Insändare: Framtidens centrum i Köping

När de fysiska butikerna slås ut i konkurrensen med näthandeln och där utvecklingen inte pekar åt någon annan riktning - varför desperat ge en konstgjord andning mot en oundviklig död?

Den digitaliserade handeln är här för att stanna och den omsätter redan idag mycket mera pengar än vad de fysiska butikerna gör. Det är vi konsumenter som har gasat på utvecklingen där bekvämligheten och de lägre priserna tilltalar majoriteten. Det dyra priset vi dock får betala är stadskärnor som dör en sakta men säker död.

Så vad ska framtidens Köping locka med när alla sitter hemma och klickar hem sina varor? Det offentliga rummet blir då mera viktigt för ett levande centrum. När butikerna inte lockar längre så måste det kompenseras av fler möjligheter att kunna bo i centrum. Där det tidigare var butikslokaler ska det istället byggas om till lägenheter där människor kan bo. Ombyggnationer av befintliga fastigheter från 60-70 talet är en nödvändig åtgärd för att mera smälta in i den vackra äldre delen av Köping. Att gå tillbaka till den klassiska arkitekturen är inte bakåtsträvande utan är ett ideal som är tidlöst och aldrig blir omodernt. Människor trivs så mycket mera i en vacker omgivning än att befinna sig i en gråskimrande lådmodernism.

De fastighetsägare som nu inte får sina lokaler uthyrda borde verkligen tänka om och inse att loppet är kört. Att envist klamra sig kvar i en svunnen tid och tro att utvecklingen går att bromsa är naivt. Stora investeringar krävs för att ta steget in i morgondagens verklighet. De lättförtjänta pengarna som kom in via hyran för butikslokaler och där fastighetsägarna inte behövde göra några större investeringar är ett minne blott.

Som sagt, det offentliga rummet blir så mycket viktigare i framtiden när stadskärnan inte kan locka människor på ett traditionellt sett. Då har vi iallafall en attraktiv och vacker stadskärna med hus fyllda av människor och inte ekande tomma butikslokaler.

Köping i framtiden blir kanske känt för sitt attraktiva och mysiga centrum och lockar turister. Tvärtemot vad som är fallet idag där 60 talets brutalism genomsyrar staden både i centrum och omkringliggande bostadsområden. De turister som hittar hit väljer snabbt att åka förbi. När Köping varken lockar som handels eller turiststad vad är det då som återstår?

Tack för ordet, nu ska jag klicka hem några varor från Kina...

Tony Häggkvist

