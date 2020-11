Insändare: Vi tar hemlöshet på allvar

”Inför bostad först i Köpings kommun” är en motion som behandlades i Köpings kommunfullmäktige måndag 26 oktober 2020.

Motionen tar upp en mycket viktig, angelägen fråga som vi är djupt engagerade i.

Tyngdpunkten i debatten hamnade på härbärgets vara eller icke vara i Köpings kommun.

Som svar på motionen fanns en enastående utredning från tjänstemän på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Köpings kommun som underlag för beslut.

I februari 2020 när remissvaret togs fram fanns det i kommunen cirka 90 personer som klassas som bostadslösa. De flesta av dem, ca 50 personer, hade socialt kontrakt. Ungefär 40 personer av dem bodde på stödboende, institution eller hos någon anhörig. Enligt de uppgifter som vi har så har inte siffrorna ändrats sedan svaret skrevs i februari 2020.

Köping har alltså ingen i akut hemlöshet där man saknar boende för natten och sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Det var anledningen till att KD:s förslag om härbärge röstades ner med siffrorna 28–1.

Under sitt anförande lyfte Per Norin KD fram följande: ” ”Enligt färska uppgifter från Hela Människan rör det sig i Köping om tio akut hemlösa, 20–30 sover på en soffa…” Vi blir mäktigt förvånade över denna uppgift från Per Norin som utöver att vara ledamot i kommunfullmäktige även är ledamot i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Dagen efter, tisdag 27 oktober, i ny kontakt med förvaltningen, visar det sig att det under närtid inte kommit in någon ansökan om bostad till förvaltningen.

När vi pratar med chefen för Hela människan så vet inte heller hon något om antalet tio personer som enligt KD:s Per Norin ska befinna sig i akut hemlöshet.

Vi ställer oss frågan: Sitter man med i nämnden och har kunskap om tio akut hemlösa, borde man inte meddela detta till förvaltningen så snart man får uppgifter om det? Och i möjligaste mån även namnge personerna så att förvaltningen snarast kan ta kontakt med dem för att vara behjälpliga?

Vi är övertygade om att KD och Per Norin menar väl med sin motion. Men när ni offentligt går ut med en siffra som uppenbart inte är verifierad då är det svårt att låta bli att tänka att ni använder er av siffror som berör en grupp väldigt utsatta människor för att samla politiska poäng hos dem som litar på det som KD framför i Kommunfullmäktige.

Andreas Trygg (V)

Ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden

Iván Czitrom (L)

Vice ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden