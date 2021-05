Insändare: Vi jobbar med Södergårdens miljöer

Svar på insändare "Södergården är fin men..."

Precis som du skriver är tanken att boendemiljön på Södergården ska upplevas som hemtrevlig.

Det pågår just nu en ytskiktrenovering på Södergården där fyra av sju inomhus etapper är färdiga i sin ytskiktrenoveringen. Vad det gäller färgsättning och inredning så har fokus vart att skapa en hemtrevlig miljö inne på boendeenheterna i kombination med att främja självständighet och lättillgänglighet för den som har eventuellt hjälpmedel, synnedsättning och/eller demenssjukdom. Det pågår just nu ett arbete i korridorerna som flätar samman boendeenheterna Ängen A/B och Rönnen A/B för att få upp tavlor, blommor och lämpliga möbler, just för att minska upplevelsen av ”långa vita korridorer” och därmed skapa en mer hemtrevlig känsla.

Du får gärna kontakta mig som enhetschef om du vill veta mer och/eller om du vill framföra mer detaljerade idéer.

Sandra Karlsson

Enhetschef