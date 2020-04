Insändare: Vems är ansvaret för städning vid badhuset?

Som frekvent gäst till badhuset och Actic har jag noterat att städningen framför ingången och vid cykelställen mot parkeringen är under all kritik. Skräp i alla dess former finns där inklusive fjolårets löv. Detta område måste ha hamnat mellan stolarna när städområden tilldelats. Som kommuninnevånare skäms man inför utomstående!

Skicka dit de gulklädda som städar i centrum och även ytterområdena. All heder åt dessa som tar reda på skräpet efter de med klent utrustat förstånd som bara släpper skräp och fimpar hur som helst.

Frekvent besökare