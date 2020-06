Insändare: Vattenskotrar är ett otyg – vad gör myndigheterna?

Sommaren är här, och med den värmen och möjlighet till bad och friluftsliv på sjön, något som oftast är gemytligt och allmänt trevligt för de flesta.

Tyvärr så har det den senaste tiden hänt något som kraftigt förändrat denna bild. Nämligen det ökande antalet vattenskotrar som far fram likt bålgetingar över sjön. Det är skitkul, jag vet för jag har själv kört ett par (I havet) och har dessutom MC så farter är jag bekant med.

Tyvärr så är Mälaren trång och då särskilt Galten för att inte tala om Köpingsviken, vilket gör skoterkörningen här mycket olämplig. Skotrar med motorer vars ljud påminner om ett gäng högvarviga röjsågar och som alla vet så transporteras ljud oerhört bra över vatten. Det gör att upplevelsen av ljudet ofta blir väldigt ”nära” och störande då det är varvlopp med hopp i svall som körs och inte någon transportkörning. Ta häromdagen som exempel, då fick någon eller några av dessa åkare den briljanta idén att köra lite varvlopp efter klockan ett på natten och det på en vardag. Som förvärvsarbetande mellan 7-16 så behöver jag och garanterat fler med mig sin sömn den tiden på dygnet men den hänsynen finns förstås inte.

Vi som är bofasta intill Mälaren liksom dom som har sommarstugor här är extra privilegierade med naturen inpå knuten med dess lugn och ro plus en enkel tillgång till sjön om vi känner för det. Vi kanske till och med har utsikt över vattnet. Oavsett om man är bofast eller har sommarstuga så har man valt att bosätta sig eller att ha sin stuga just här av flera anledningar varav en inte sällan är just lugn och ro för att kunna njuta av naturen. Hur kan det komma sig att man tillåter vattenskotrar på dessa trånga vatten, det stör inte bara människorna runt sjön utan även sjöfågel och annan fauna?

Jag är inte en gammal gnällspik som inte tål ljud och klagar på allt, tvärtom så väsnas jag en hel del själv med diverse motordrivna ekipage och ljudanläggningar och det gör förstås grannarna med. Men de ljuden är inte i närheten av detta nu för tiden nästan dagliga åkandet som tyvärr ser ut att förstöra vår närmiljö om inte politiker och myndigheter agerar.

MÅL – det här vill Köpings kommun uppnå, taget direkt från hemsidan. • Alla invånare ska leva i en hälsosam, säker och trygg miljö. • Invånare ska inte påverkas negativt av miljöstörningar och slippa störande buller.

Är det någon i kommunhuset som tänkt tanken på att ta med sjötrafiken i arbetet med att nå dessa miljömål? Hur tänker ni kring vattenskotrarna?

Mörtöga