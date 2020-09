Insändare: Vart är Arboga egentligen på väg?

Under ett år som ingen hade kunnat förutspå så ställer jag mig nu frågan, vart är vi på väg? Vart kommer Arbogas nya riktning att leda oss?

Den politiska majoriteten i P7 slår sig gärna för bröstet och berättar om alla nya byggnationer som genomförs. Det byggs på många ställen i vår kommun. Eller egentligen kanske jag skulle skriva det byggs på många ställen i centrum. Det är ett nytt fint vård –och omsorgsboende, en stor ny förskola är just invigd med ett nytt LSS-boende bredvid. Det planeras för en ny Gäddgårdsskola och en utbyggnad av Ladubacksskolan. Ny förskola någonstans på ”Norr” och ytterligare en förskola på Hällbacken. Samtliga i centrala Arboga. Samtidigt står skolan i Medåker nu tom, Götlunda har fortfarande inte en permanent förskola och samlingssalen är numera i kommunens ägo. Det som sker är en landsbygdsfientlig politik som driver all verksamhet in till centrum.

Alla gillar nya lokaler och visst finns det ett behov, men frågan som alla vi Arbogabor måste ställa är, hur betalas allt detta?

2016 hade Arboga lån på 380 miljoner kr. Idag är den skulden ungefär en miljard. Om de planerade byggnationerna genomförs så kommer den skulden vara nästan 1,9 Miljarder (1 900 000 000) kronor.

Det är en ökning med 400 procent.

Om Arbogas lån ökar med 400 procent så måste vi verkligen se till att bygga för framtiden. I ”strategisk lokalförsörjningsplan” som ska beslutas om i kommunfullmäktige den 10 september står det så här: ”Med Åspegelns (nya vård –och omsorgsboendets) 80 platser så blir det en utökning på 14 platser om man lägger ner Hällbacken helt. Detta motsvarar inte behovet utan det kommer fortfarande fattas platser i framtiden”.

Innan det nya boendet ens är invigt så fattas det platser. Vi förespråkade att boendet skulle innehålla 100 platser redan från början, men P7 valde att gå vidare med 80 platser. Nu står vi där och måste börja planera för fler platser innan Åspegeln ens är invigd.

Det är oansvarigt och ett fullkomligt slöseri på skattepengar.

Det är dags för P7:s politiker att ta ansvar för vad som lämnas efter till nästa generation. Skuldberget som framtida generationer kommer få ta över börjar stiga till ohanterliga höjder.

Det måste finnas en långsiktig strategi och ett tänk på vad våra barn ska få för möjligheter att utveckla Arboga, precis som vi fick av tidigare generationer.

Andreas Silversten (S)