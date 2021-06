Insändare: Världen är inte svart eller vit

Nyligen delade en bekant en låt på Facebook. Låten hette något i stil med ”Keep huggin that tree (cause I got a chainsaw)” av artisten Scuzz Twittly. Främst är det en rolig låt. Den ska lyssnas på med humor. Sen är det även en svidande pik mot vissa typer av extremiststollar, i synnerhet militanta miljöaktivister.

Genast fick min Facebook-bekanta mothugg. Han kallades för alltifrån ”klimatförnekare” (vad det nu innebär) till människohatare (vad det nu hade med låtens tema att göra). Diskussionen urartade rätt snabbt, som det brukar göra när miljöaktivister är inblandade. Som miljöaktivist har du rätt, alla andra har fel. Punkt.

Jag vill säga till er som tror att världen är enkel, att allt går att dela upp i svart eller vitt, i ett vi och dom, och i att människor antingen är onda eller goda, att Greta Thunberg är Jesus 2.0 och att man antingen är en miljöns och klimatets förkämpe till hundra procent, eller så är man en genuint ondskefull människa.

Så är det inte. Få människor skulle på allvar förneka att det finns ett överhängande hot mot klimatet. De flesta av oss är egentligen rätt snälla och vettiga, det skulle ni märka om ni valde att ha ett öppet sinne. Däremot – vad flera av oss motsätter sig är det att folk tror att en kamp för miljön kan ske på bekostnad av människor och det liv vi lever.

Många resonemang, eller beslut som fattas, är inte förenliga med hur vanligt folk lever sina liv. Lägger man ner Nordkalk och Cementa så löser sig all världens problem av sig själva – eller? Trissar man upp skatten på fossilfordon/bränsle, så kommer alla att köpa elbil – sen att elbilar är dyra för vanligt folk, det är ett icke-existerande problem. ”Ta bussen”, heter det då.

Nej, vet ni. Folk måste ha jobb, folk måste kunna ta sig till jobbet! I viss utsträckning finns även en kulturell aspekt av det – veteranbilar- och motorcyklar skänker förströelse och glädje åt miljontals människor. Det är inte bara så kallade ”raggare” som sysslar med det, utan motorhistoriskt intresserade överlag. Tänk er den förlusten för samhället om bilträffarna, denna viktiga kulturella institution, försvann!

Nej, möt oss i stället i en konstruktiv diskussion. Se oss människor, och försök komma med konstruktiva lösningar, i stället för att ”straffa” ihjäl oss till den grad att vi förlorar våra bilar, våra maskiner, våra jobb, våra hem, liv och intressen. En uppmaning till myndigheter är även att vara behjälpliga. Subventionera lösningar istället för att skatta problemet.

Motorburen och stolt