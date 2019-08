Insändare: Varför kostar kaffet för vissa men inte för andra?

Man kan fråga sig varför kaffet skall kosta två kronor muggen på arbetsmarknadsenheten i Arboga, för folk som går på bidrag och som har dåligt betalt, medans andra arbetsledare och andra tjänstemän har kaffet gratis där.

Vad är det för arbetsplats där egentligen? Det ska väl vara lika för alla?

Släpkärror på arbetsmarknadsenheten är förbjudna att låna, men inte för arbetsledare.

Skärp er kommunen, rätta till problemet!

En som har varit på arbetsmarknadsenheten

Svar direkt. Alla som arbetar på arbetsmarknadsenheten, såväl arbetsledare som medarbetare i produktionen, har tillgång till gratis kaffe via befintlig automat. Däremot så säljer vi kaffe via vårt interna café. Då kostar det två kronor per kopp.

Ingen tjänsteman får privat låna varken kärror eller bilar. Har någon medarbetare använt en kärra privat så är det tjänstefel och ska hanteras utifrån det. Vi kommer att se över att rutinerna har följts.

Ove Bergman, tf socialchef, Arboga kommun

Anmäl text- och faktafel