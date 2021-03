Insändare: Varför denna kovändning om hallen?

I en artikel i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 2021-03-28 berättar Köping Basket via Stefan Ståhlmalm att man köpt in ett klickbart parkettgolv som de avser att lägga in vid framtida matcher i Köping Bad och Sport. Vidare framgår det att Köping Stars avser att spela sina hemmamatcher säsongen 21/22 i Köping Bad och Sport samt att man direkt när möjligheten att ta in fler än 50 personer på matcher kommer spela sina matcher i Köping Bad och Sport.

I ett pressmeddelande 2020-08-18 meddelade Köpings kommun att ”Karlbergshallen även i fortsättningen kommer vara Köping Stars ”hemmahall” och att kommunen omgående kommer vidta åtgärder för att öka publikantalet i Karlbergshallen från 600 till 800 personer. Vidare skriver kommunen att med en arena utrustad med trägolv (Karlbergshallen) och en med plastgolv (Köping Bad och Sport) blir det möjligt att träna och spela matcher med det underlag som lämpar sig bäst för respektive idrott. Pressmeddelandet är signerat av Elizabeth Salomonsson (S), Roger Eklund (S), Andreas Trygg (V), Ola Saaw (M), Maria Liljedahl (SD) och Jonny Clefberg (S).

Utifrån Köping Baskets uttalande får man nu uppfattningen om att de styrande politikerna i Köping är beredda att frångå sitt tidigare beslut.

Då varken Elizabeth Salomonsson eller Roger Eklund är politisk aktiva längre skulle det vara intressant att höra vad övriga inblandade har för kommentarer?

Ledamot i arbetsutskottet (AU) Conny Clefberg, vad är det som fått er att vara beredda att frångå det beslut som ni fattade och meddelade i pressmeddelandet 2020-08-18?

Kommunalråden Andreas Trygg och Ola Saaw, vad är det som fått er att vara beredda att frångå det beslut som ni fattade och meddelade i pressmeddelandet 2020-08-18?

Kommunalråd och kommunstyrelsen ordförande Annika Duàn, vad är det som gör att du är beredd att frångå det beslut som dina partikollegor Elizabeth Salomonsson och Roger Eklund fattade och meddelade i pressmeddelandet 2020-08-18?

Fundersam Köpingsbo