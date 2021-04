Insändare: Vad blev besparingen på skolstängningen?

Som de flesta i Arboga känner till så skulle vi haft en folkomröstning i kommunen angående huruvida kommunen skulle fortsätta driva skola i Medåker eller inte. Sedan kom kom Corona ivägen så att omröstningen abrupt ställdes in. Men sparivern satt i. Man hade ju sagt att fyra miljoner skulle sparas på att lägga ner skolan. Hur man hade kommit fram till just denna siffra är dock något omtvistat. I vilket fall så var det bråttom. För ett extra fullmäktigemöte sattes in i maj, vilket kostade extra för kommunen och dess innevånare. Där togs beslut på att skolan skulle läggas ner redan om några veckor när vårterminen slutade.

Först långt in på sommarlovet fick så berörda elever och föräldrar klart vilken skola barnen skulle gå på och om de skulle få skolbuss eller inte. Man hade så bråttom så barnens bästa hamnade i andra hand.

Nu har det gått långt över en termin sedan skolan lades ner. Då ställer vi oss här ute i bygden frågan: Hur mycket har kommunen lyckats spara hittills i detta ärende.

Frågan har ställts till kommunens Barn- och Utbildningsförvaltning. Ännu en gång så får vi ett Excelark. Enlig den beräkningen så har man sparat in 1 430 000 kronor totalt.

Bland annat så har man sparat pengar på kostverksamheten. Äter inte barnen när de bussats in till stan? Det finns en personal kvar i köket för att förse dagisbarnen med mat, kan inte se någon besparing på det. Läromedel hade det sparats på. Hur då? De ska väl ha böcker papper pennor även där inne?

En rad vi saknade var kostnaden för skolbussar. På morgonen går det två bussar till in till Arboga. På eftermiddagarna går det flera turer från Arboga ut till Medåker och vidare norrut. Alltså upp till tre gånger så långa turer som behövdes förr. Finns inte ett ord om detta. I fjol beräknade man det till 500 000 kronor extra och då var inte extrabussen på morgonen medräknad.

Förvånansvärt är att BUF fortfarande betalar hyra för lokalerna. De har en viss tids uppsägningstid. Varför så bråttom med nedläggningen, när den ändå kostar pengar?

Det som vi nu har fått presenterat är en resultaträkning för Medåkersskola före och efter nedläggningen. Den säger inte allt, för det har ju tillkommit kostnader på annat håll istället med det vill man mörka. Vad vi vill veta är vilka besparingar Arboga kommun har gjort på stängningen. tydligen görs det inte några sådana kalkyluppföljningar. Eller har man gjort en och upptäckt att det inte ännu har gett så stor förtjänst som utlovats.

Så vår fråga till kommunens politiker, främst Hans Ivarsson och Richard Fallqvist: Varför ger ni inte förvaltningen uppdraget att verkligen kolla hur mycket besparing det blev på nedläggningen. Hur intresserade är ni av vad utfallet blir av olika åtgärder ni genomför?