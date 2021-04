Insändare: Utomhus skejtpark behövs i Köping

Detta är en fråga till Köpings beslutsfattare. Vad görs egentligen för de unga här i Köping? Ja, man bygger lekplatser för de små och lägger pengar på husbilsparkering för pensionärerna. Men vad ska de andra i stan roa sig med?

Att de växande och allt mer populära Action sporterna, skateboard, BMX och sparkcyklar m.fl fick en ny inomhushall att åka i var bra. Dock behövs en skejtpark utomhus, något som till och med lilla Kolbäck har. En åkyta utomhus är egentligen något som kommunen är skyldig skateboardåkarna här i stan. Låt mig förklara.

Jag vet att i över 20 år har stadens skateboardåkare haft olika utomhusytor, där de har utövat sin sport. I dagsläget befinner sig “ytan” i hamnen på vad jag förstår är privat mark. Se bild. En yta som är ganska så sliten och som för mig ser ganska farlig ut, något som säkert många föräldrar skulle kunna hålla med om. Bakom den här egentillverkade “skejtparken” ser vi den gamla skejtytan som under många år tillhörde Action Sport-utövare. En yta som var mycket uppskattad och välbesökt i säkert över 10-års tid. Efter att underlaget i hamnen blivit allt sämre erbjöds skejtarna en ny yta i folkets park (för några år sedan) och dåvarande skateboardförening fick genom sina ansökningar pengar till att asfaltera en yta där. Denna plats blev under flera år den nya samlingsplatsen för alla intresserade. Tills kommunen behövde bygga en ny förskola och placerade den just på skejtytan. Att kommunen måste bygga ut är förståeligt. Men att man bara tar ytan och inte ger något alternativ är dåligt. Att man nu har tagit deras gamla yta och asfalterat fin ny asfalt för att göra en husbilsparkering är som ett hån.

Varför fick inte Action Sports-utövarna någon ny yta? Behövs det ett mediepådrag för att saker inte bara ska försvinna? Ytan i hamnen borde antingen ges tillbaka till skateboardåkarna, eller att en ny skejtpark byggs. Se på t.ex. Örebro eller Västerås. De har skejtparker i betong som ligger mitt i stadens kärna, i parker eller vid vattnet. Något som skapar liv och rörelse. Barn, ungdomar och även vuxna kommer för att åka. Föräldrar kan njuta i en skön utemiljö medans deras barn roar och rör på sig. Det är något som Köping också behöver. Skapa en miljö där unga som gamla kan utöva sina Action sporter och där de som vill umgås bredvid t.ex. kan grilla eller ta en fika. Ställen som hamnen eller i någon av alla våra gröna parker skulle var perfekt för detta. Köping behöver få mer positiva samlingsplatser.

Anonym