Insändare: Usel väghållning Arboga – Slyte

Vem bär ansvaret för att väghållningen vintertid på väg 572 från Arboga mot Örebro skall fungera, så att vägen inte skall vara förenat med livsfara att trafikera vid och efter snöfall? Under ett par års tid så har väghållaren förmodligen aldrig använt slitstålet till vad det är till för, dvs det skall ned på körbanan så att det gnistrar om det och vägen skapas rent.

När det för det mesta lämnas 2-4 cm snö kvar och vid temperaturer runt nollan så bildas det en skorpa som liknar en grovmönstrad tvättbräda. Salt vid dessa temperaturer? Salt vad är det?

Är det inte en grovmönstrad tvättbräda man åker på så är det ”isvallar” mitt på vägen samt mitt på på körbanorna som kan förorsaka mycket otrevliga kast på bilen. Det är med livet som insats man åker denna väg i synnerhet då vägen trafikeras av ett stort antal tunga fordon varje dygn.

Dagens datum ( 12/3-2021 ) då detta skrives så måste man leda om all trafik från E18/E20 in på gamla Arbogavägen från Slyte mot Arboga-Västerås (väg 823-572 ) på grund av en trafikolycka tidigare under natten. Borde inte någon på trafikverket sett till att ansvarig för väghållningen tagit sig ut och saltat efter det vägen plogats? Men som sagt vad är salt?

På trafikverkets hemsida så fanns informationen om omledningen vid 4-tiden på morgonen så den var inte okänd för denna myndighet. Tvättbräda mot Örebro? Naturligtvis, vad hade du väntat dig ?

Strid ström med mötande långtradare gjorde att jag ville dödförklara mig själv efter ett par kilometer.

Snälla ansvariga på trafikverket. Gör något åt detta så att det ej upprepas kommande vintrar

Missnöjd trafikant