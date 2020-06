Insändare: Tråkigt med allt gnäll på Kolsva handel

Det börjar bli tråkigt och tjatigt med allt gnäll på Kolsva handel.

Någon skrev att personalen inte har namnskyltar på sig, det kan vara sant, men det har inte alla andra butikers personal heller. Har varit inne både på Maxi och Willys och sett personal utan namnskylt.

Det skrevs även att personalen inte hälsar. Jag har aldrig kommit in i butiken utan att någon hälsat och gett en ett leende. Däremot hälsas det sällan eller aldrig på de stora butikerna. Där tittar inte ens personalen åt kundernas håll och man får nästan be om ursäkt när man vill be om hjälp. Detta har jag aldrig upplevt i Kolsva handel. Ungdomarna gör så gott de kan och är trevliga och duktiga.

Det är mycket rea-varor. Absolut jag håller med. Men det klagas på att de inte har så bra utbud och när de tar hem vad kunderna önskar handlar ingen varorna för det blir för dyrt. Det är en förhållandevis liten butik vilket gör att priserna blir högre då de inte kan ta hem så stora mängder.

Sen det här tjafset med blommorna. Herre gud! Absolut de konkurrerar med butiken bredvid, som mest är grejer nu mer, men butiken bredvid är inte öppen hela lördagen eller överhuvudtaget på söndagen. Jag skulle iväg till en bekant igår söndag och ville köpa med mig blommor. Blomaffären var inte öppen men det var Kolsva handel. Jag kunde därför köpa en blombukett med mig utan att behöva åka ända in till Köping för det.

Det klagas på att Kolsva slagits ihop med Köping igen, gud bevars, men om vi fortsätter klaga på butiken kommer ni att få åka in till Köping och handla. Hur ska det bli? Så snälla, var glada för att det ändå finns en butik i Kolsva. Om det nu är så dåligt, sluta handla där och sluta gnäll. Jag är glad att butiken finns och tycker de är bra. Tack för mig!

Anonym när alla andra är det