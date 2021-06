Insändare: Ta inte bort vår cykelbro

Nu vill VME riva Kröcklinges cykelbro (tidigare vägbro) som flera med mig pendlat via i många år.

Arbetar för Köpings Kommuns Hemtjänst och cyklar i ur och skur för att komma till mitt jobb. Vi flyttade till Kröcklinge 2006 för att möjligheten att kunna cykla och gå till jobbet fanns, jag kör inte bil.

Vi har idag 5 km cykelväg till Köping på lugna grusvägar med obefintlig trafik plus cykelbanor.

Om Kröcklinge cykelbro tas bort innebär det två riskfyllda vägalternativ, 11 km över Östtuna via Kungsörsvägen till Köping eller 10 km över Bro Kyrka via Himmetavägen, en väg vilken inte har någon vägren och väldigt många kör både 90 och 100 på. Det vore att riskera livet på väg till jobbet under mörkare årstider.

Dessutom finns det flera barnfamiljer som bor på denna sida av Hedströmmen. Det blir fruktansvärt hänsynslöst att ta bort bron och tvinga ut barnen på större vägar. Många ungdomar boende i stan använder också bron sommartid. Varför ska den bort? Köpings Kommun har råd att ha kvar en väl använd cykelbro.

Lotta Gunnarsson