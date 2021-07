Insändare: Synpunkter angående detaljplaner

En detaljplan går först ut för samråd och därefter för granskning, i båda fallen har man möjlighet att komma med synpunkter och i båda fallen finns ett slutdatum när synpunkter skall komma in. Detaljplanen går till fastighetsägare vars fastighet ligger inom planområdet men även till ett tjugotal andra myndigheter och föreningar, däribland Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Följer man gången med detaljplanerna för Vasagymnasiet och Kastanjen kan man se att synpunkterna till samråd var till den 12 juni 2020. Delegationsyttrande från VMM är daterat 15 juni 2020, alltså tre dagar efter utsatt tid. Trots detta har man från Kommunstyrelseförvaltningen noterat att VMM svarat trots att tiden för synpunkter passerats.

Har man då läst AT 16 juli där VMM framkommer det där att överklagan avseende bygglov lämnats in för sent, i detta fall är man bestämd vad gäller datum. Då kan man som vän av ordning inte sitta stillatigande när ett slutdatum är satt för synpunkter på en detaljplan, detta datum skall väl gälla för privatperson likväl även för myndighet.

När detaljplanen blev utställd för granskning lämnade VMM inte något yttrande, vilket skulle vara inne till den 20 november 2020. Om man frågar efter yttrande från miljö-och hälsoskyddsenheten vid VMM får man inget svar, ej heller om man frågar kommunen.

Vän av ordning