Insändare: Svar om larmning och vattenkokning

Svar på insändare om sms-larm och vattenkokning.

De flesta vattenläckor som uppstår blir avstängda inom en kort tid och majoriteten av hushållen märker inte av detta. Den här vattenläckan är dock en av de större vattenläckor som Arboga har drabbats av. När läckan uppstod larmades personal i beredskap direkt. Under arbetet med de akuta åtgärderna visste vi inte hur många hushåll som var påverkade. De kommunikationsresurser som vi har till vårt förfogande samt ytterligare medarbetare aktiverades därför i ett senare skede när lägesbilen var tydligare.

Precis som en av insändarskribenterna skriver har information och webbnyheter om vattenläckan publicerats digitalt, på arboga.se och i våra sociala medier. Vårt Facebookinlägg om vattenläckan nådde över 12 000 personer och där besvarades också frågor från kommuninvånare under helgen.

Att nå äldre icke-digitala personer såsom nämns är viktigt och där är andra kommunikationskanaler betydelsefulla. Radion, P4 Västmanland, gjorde flera inslag om händelsen och TV4 uppmärksammade detta.

Gällande sms till mobiler finns det två möjligheter för oss. I fall då vi har indikationer på otjänligt vatten kan vi använda oss av ett VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Denna gång var kokningsrekommendationen en försiktighetsåtgärd och därför valde vi att använda vår mobiltjänst som ett komplement till de övriga kommunikationssatserna.

Vi kommer att se över hur vi kan förbättra vårt arbete och tar givetvis med oss synpunkter från er kommuninvånare, såsom de vi nu har fått.

Om ert hushåll var påverkat under händelsen och ni inte nåddes av ett sms kan ni anmäla er via arboga.se. Meddelande skickas till privatpersoner och företag som finns med i offentliga register. Om du har dolt nummer eller kontantkort behöver du registrera dig på vår webbplats för att få meddelande. Upplever ni problem med tjänsten är ni välkomna att kontakta oss. De som inte har tillgång till dator eller internet kan ringa till oss för att få hjälp med registrering eller felanmälan. Kontakta oss via e-post [email protected] eller telefon 0589-87000.

Detta är också en påminnelse om att vi alla har ett ansvar för vår beredskap i hemmet. Ha några vattenflaskor för de grundläggande behoven hemma om en större påverkan på dricksvattnet sker.

Vi kommer att fortsätta arbeta för er tillgång till bra dricksvatten och för er trygghet.

Ulf Zackrisson, vd Arboga vatten och avlopp AB