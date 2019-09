Insändare: Skolan är bra och ligger nära

Svar till Matilda Molander, Politisk redaktör.

Jag läste din ledare i tidningen den 27 september 2019 och ser att du endast pratat med barn- och utbildningsförvaltningen. Om du hade lagt ner lite tid på att granska deras utredning så hade du, liksom vi, hittat många felaktigheter.

Bland annat skriver du ”Eleverna på skolan trivs inte lika bra och upplever sämre studiero än på övriga skolor i kommunen.” I Medåker svarar 85 procent att de trivs i skolan av dem i åk 4. Nu är det ju en liten skola och om fyra elever av fem trivs så märks detta väldigt mycket i procent jämfört med en större klass på 20 elever. Ett mer rättvist sätt att presentera hade varit att skriva att fyra av fem elever trivs på skolan.

Vid frågan om det finns studiero i skolan har Skolinspektionen och förvaltningen fått fram olika siffror. I förvaltningens undersökning hamnar Medåker sist, men i Skolinspektionens undersökning (som faktiskt spenderar tid i skolan med eleverna) hamnar Medåker på plats fem av sju skolor i kommunen. Man måste även förstå att eleverna i Medåker är vana vid små och tystare klasser, här störs man av att någon annan elev går fram och vässar pennan.

För några år sedan fick Medåker besök av en lärare från en annan kommun som tittade på hur man arbetade på denna skola jämfört med den byskola som läraren annars arbetade på. Denna lärare blev mycket förvånad och imponerad över hur lugnt och tyst det var i klassrummen så man måste tänka på att eleverna har olika förutsättningar i sin uppfattning om vad som stör och inte. Medåkers skola är enligt Skolinspektionens undersökning den tryggaste skolan i kommunen.

Vidare skriver du att ”skolan har svårt att rekrytera behöriga lärare. I dagsläget är två av tre lärare behöriga. Vi vet även att det finns behöriga lärare som sökt tjänst i Medåker men inte fått något svar från förvaltningen. Den lärare som arbetar i Medåker och inte är behörig studerar samtidigt som hon arbetar och kommer inom kort att ha behörighet. De övriga lärare som kommer till skolan och har vissa ämnen vet jag inget om men om dessa inte är behöriga så är dom även obehöriga på de andra skolorna där dom arbetar. Fram till år 2013 (osäker på exakt år) så hade eleverna samma lärare som deras föräldrar haft när dom gick på skolan. I dagsläget ser man i alla yrken att man byter jobb oftare än vad man gjorde tidigare. Detta är en trend som gäller alla yrken inte bara lärare.

Nästa felaktighet: ”Tyvärr ändrar det inte att Medåkers skola är en dyr skola med svaga resultat. Det är ett problem för kommunen, men framför allt är det dåligt för de elever som går där och inte får lära sig allt de skulle kunna lära sig”. Än en gång har du blint litat på kommunens utredning. Vi begärde ut samtliga resultat från de nationella proven under åren 2015-2019. Vid en sammanställning av dessa resultat får vi fram att Medåker hamnar på en 3:e plats av kommunens 6 skolor med åk 3. Och enligt förvaltningens förslag så ska Medåkers elever flyttas in till Nybyholm, som enligt dessa resultat har sämst resultat under dessa år. Kommunens två minsta skolor hamnar på topp tre. Kanske betyder nåt, att små skolor är bättre än stora skolor.

Och till sist ”För Medåkers barn är en bättre framtid värd 20 minuters bussresa till skolan”. Ja, de elever som i dag går till skolan på fem minuter får en restid på 20 minuter till skolan men de elever som i dag sitter på en buss 30 minuter och längre får nästan en timmes resa till skolan. Det betyder att de får mellan 1,5 och 2 timmar i bussen per dag, 8-10 timmar per vecka. En sexåring… hur kan man påstå att detta är bättre för barnen än i dag. Tänk… en hel arbetsdag per vecka i buss!

Nej, ska man spara kan man effektivisera inne i Arboga först. Det är där pengarna ”läcker”, moduler kostar mycket pengar, paniklösningar för att skolorna inte ska rasa kostar mycket pengar. Bygg ny skola i stan men bygg först och fyll på med elever sen, inte tvärt om. Och ta inga beslut baserade på utredningar med vridningar och lögner så oönskade skolor ska kunna läggas ner utan problem utan ta reda på fakta. Det är inte för inget som stora länder som USA börjar gå ifrån storskolor och satsar på mindre skolor då detta är bättre.

Källkritisk kommuninnevånare