Insändare: Skaffa vikarier till skolan kan vara svårt

I en insändare skriver signaturen "fundersam vårdnadshavare" om inställda lektioner i bl.a. matematik och idrott på högstadiet här på Malmaskolan.

Vi håller med om stora delar av det som skrivs i insändaren. Vi har svårt att rekrytera vikarier vid lärares sjukdom (eller vård av barn) och särskilt i matematik, NO-ämnen och idrott. På ordinarie lärartjänster har vi mycket god bemanning (vi ska minnas att det saknas närmare 60 000 lärare i Sverige just nu), men på vikariat är det uteslutande vikarier utan legitimation som finns att tillgå. På korta vikariat, inringning, har vi ofta få eller inga vikarier alls till högstadiet, en situation som vi delar med de flesta högstadie- och gymnasieskolor i landet dessvärre.

Lösningen är då att andra lärare går in och vikarierar på sin planeringstid. Då har vi en van lärare på plats, men inte med rätt ämnesutbildning. Alldeles säkert kan det då ibland bli så som beskrivs i insändaren att läraren "inte kan matte". För att säkra upp ytterligare har vi 5% mer undervisningstid än timplanen anger i schemat, så att en del lektioner kan ställas in. Häromdagen var till exempel nio personer i personalen sjuka (och nästan 50 elever, februari är en "sjukmånad"). Vi kunde ringa in två externa vikarier och många lektioner löstes av lärare som gick in och vikarierade för varandra. Några lektioner fick ställas in, däribland ett par matematiklektioner.

I insändaren funderas också över hur resultaten ser ut för våra elever i stort "den stora massan". Är det bara de elever som behöver stöd, som får det på Malmaskolan? Här talar betygsstatistiken och statistiken för nationella prov sitt tydliga språk. Den samlade betygspoängen (hur höga betyg eleverna har) och behörigheten till gymnasiet ligger högt (högst i kommunen år 2019). I statistiken för nationella proven ser vi att provresultaten och betygssättningen stämmer väl överens.

Tro nu inte att ungdomar "på byn" oftast är elever som har inställda lektioner, för så är det inte. Högstadieeleverna har fullfrihet att röra sig fritt här i Kolsva under rast eller håltimme (t.ex. när halva klassen har hemkunskap). En del väljer att plugga på egen hand i t.ex. biblioteket eller elevcafeterian, andra tar tillfället i akt med lite motion fram till centrum.

För fortsatt diskussion är "orolig vårdnadshavare" varmt välkommen att ringa, mejla eller besöka oss, om kommunikation via insändarsidan känns lite omständligt.

Johan Hallberg

Gun-Marie Persson