Insändare: Semlan som coronavaccin

Redan i dörren till konditoriet på Nygatan i Arboga möts jag av den omisskännliga doften. Den slår emot mig med full kraft och får mig nästan att sätta mig på ändan på trottoaren. Där ser jag mig sitta och sträcka ut mina längtansfulla armar mot den välfyllda bröddisken. Där står de på rad med sina vitbeströdda söta små hattar, sin fluffiga välsmakande grädde och sina porösa kardemummamilda välgräddade bullar.

”Semlan är här!!”

Hon står där som det som ett tecken på att julskinkans svålfettsfeta senapsluktande mattvång är över. Hon står där – likt den första snödroppen i gräsmattan och den första tussilagon i dikeskanten – som ett första tecken på att ljuset på allvar tagit upp kampen mot det allt kompaktare coronamörkret.

Där står hon så god och grann på bordet i konditoriet, bredvid den välsmakande koppen med lagom varmt kaffe. När semlan väl träder in i munnen bakom visir och nedfällda munskydd kan man, om man vill, höra hennes kardemummadoftande väljästa bulliga kropp utbrista:

– Kom igen ni fräcka coronahulliganer! Era virala attacker kommer skoningslöst att repellera mot det ogenomträngliga plastvisiret. Sakta men säkert kommer ni att döden dö av utmattning. The war is over!

När semlan väl har lagt sig till ro i magen lyfter hon artigt på hatten/locket och viskar:

– Du kan ta det lugnt nu. Jag ligger här som ett hemligt vapen, ett okänt vaccin mot snart sagt all jävelskap mot mänskligheten. Jag ger dig kraft och energi att vinna över allt. Jag är och förblir mänsklighetens motsvarighet till Bamses dunderhonung. Nu kan vi faktiskt tala om mandel-massvaccinering.

Härmed vare det bevisat att semlorna inte bara är goda. De är dessutom väldigt nyttiga!

”Dietisten”