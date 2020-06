Insändare: Respektlöst i trafiken

Häromdagen kunde vi höra och läsa om att många trafikanter överskrider gällande hastighetsbestämmelser. Största syndarna är taxiförare,budbilsförare och andra yrkesförare.

Men utöver dessa så finns det många privatbilister som kör för fort och hänsynslöst. Om man kör på motortrafikled med 1 + 2 filer t ex på E 18 Köping österut eller på E 20 Arboga-Eskilstuna, så måste av någon anledning många bilförare gasa på av tusan för att hinna om innan den 1-filiga vägsträckan börjar. Icke sällan är det unga damer som måste hinna före in på den 1-filiga delen. Det går säkert i minst 130km/tim. Synd att det inte finns hastighetskameror uppsatta; det skulle ge statskassan stort tillskott. Även på andra vägavsnitt t ex förbi Kungs Barkarö, där hastighetsbegränsningen är 70km/tim, kör flera bilister för fort och några kör om i hög fart trots heldragna linjer. I Kungsör är hastigheten på den trånga Drottninggatan begränsad till 30 km/tim vilket inte uppmärksammas av många.

För att inte tala om cyklisternas framfart. Full fart genom korsningarna, ibland också på fel sida.

Dessutom otroligt att behöva läsa om 3 lastbilar som krockade på E18 mellan Hallstahammar och Köping för någon dag sedan. Alla trafikanter som genom oaktsamhet och slarv orsakar stopp på vägarna borde bötfällas. Många som kommit hit från andra länder har inte kunskap om våra trafikregler och flera har inte någon större erfarenhet av bilkörning men kör ändå i full fart. Skitsnack, tycker säkert några, men just detta har jag hört av en syrier som jag är bekant med. Jag är pensionär med många tusen bilmil i ryggen och kör fortfarande ca 3.000 mil om året, mest i jobbet i egen firma. Och kan fickparkera! Många fordon är förmodligen oförsäkrade och har inte besiktats därför lämnas de vid vägkanten om något går sönder och så får kommunerna stå för bortforslingen. Återinför de kontrollmärken som klistrades på nummerplåten som visar att fordonet gått igen besiktningen och skattats.

” Fler fartkameror,inga förvarningsskyltar”