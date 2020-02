Insändare: Pågår redan avvecklingen av Medåkers skola?

Apropå härskarteknik i insändare i AT måndagen den 4/2 på kommunfullmäktige angående röstningsalternativen i folkomröstningen om Medåkers skola.

Jag ställer mig dock frågande till om P7 över huvud taget har övervägt att följa ett eventuellt för Medåker positivt valresultat. Eller slänger man närmare en halv miljon i sjön bara för att låtsas bry sig. Varför jag har dessa funderingar? Jo, det har kommit till min kännedom att Medåkers skola inte har fått någon som helst budget att följa. Så det råder inköpsstopp.

De får inte köpa kollegieblock pennor eller några andra förbrukningsmaterial. Bussresorna in till biblioteket i stan är indragna. Någon musiklärare har de heller inte tillgång till längre.

Så min fråga till Hans Ivarsson Ordförande för Barn o Utbildningsnämnden och till lika Centerpartist (partiet som skulle värna landsbygden). Är detta redan en påbörjad avveckling av skolan innan ens beslutet är taget?

Landsbygdsbo och före detta Centerpartist

Svar direkt från nämndens ordförande:

Det är viktigt med rätt information.

Ingen avveckling pågår av Medåkers skola. Medåkers skola har samma budgetförutsättningar som övriga grundskolor. Precis som tidigare köps det material in som behövs, till Medåker såväl som till övriga skolor. Förbrukningsmaterial köps in vid behov till skolornas förbrukningsmaterialförråd. Läromedel inhandlas enligt planering under våren för kommande läsår. Extra komplettering har gjorts av läromedel i svenska årskurs 2-3 nu i januari till Medåker.

Bussresorna går som vanligt till alla aktiviteter som ingår i skolan som bibliotek, ishall, badhus, skapande skola och teater.

Vad gäller musiklärare delas tjänsten med andra skolor. Vikarie ger musikundervisning tills vidare i de berörda skolorna, under rekrytering av behörig lärare efter en pensionsavgång. Det finns annons ute.

Folkomröstningens alternativ handlar om vilken skola vi ska ha i Arboga i framtiden. Innan folkomröstningen är genomförd kan inte beslut fattas om den nya skolorganisationen.

Vänliga hälsningar

Hans Ivarsson (C)

Ordförande