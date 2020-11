Insändare: Öka tryggheten i Köpings skolor!

Vi har under hösten läst om återkommande brandlarm och höga utryckningskostnader för Karlbergsskolan och Malmaskolan. Vi tvingas handskas med skadegörelse utvändigt på flera skolor och förskolor där förstörelse och skadeverkan påverkar inte bara budgeten för de utsatta enheterna utan även tryggheten för de barn och ungdomar som till stor del av dagarna vistas i dessa miljöer.

För de äldre ungdomarna är det inte bara deras fysiska miljö som förstörs utan inne på skolorna förekommer mycket stök och bråk. Det har förekommit misstankar om försäljning av tobaksprodukter, knark samt smuggelgods.

Elevers skåp bryts upp och de blir bestulna mitt under skoltiden, förskräckligt då elever inte har annat ställe att förvara sina tillhörigheter under deras skoldagar på högstadiet och gymnasiet. Att bli bestulen på sina tillhörigheter under en skoldag är ett otroligt integritetskränkande brott som inte alls skulle behöva vara möjligt.

Många misslyckade försök till mordbrand, vilket det faktiskt är bara du tänder eld på papper i skolan, leder inte till att brandlarmet går så detta syns inte i statistiken. Det förekommer en del användning av smällare och raketer inne på skolorna som kan leda till både fysiska och psykiska men hos de som utsätts för dessa förutom de skador som uppkommer i byggnaden.

Elever som stör, förstör och tyvärr kränker andra elever måste få veta att detta beteende inte är ok trots att vuxna inte är ständigt närvarande. Det tär på de skötsamma eleverna att de inte kan känna sig trygga på sin skola och det tar en enorm tid för skolans personal att försöka hitta de skyldiga när dessa saker händer.

Vi har nu i utbildningsnämnden fått ett juridiskt underlag om vad Datainspektionen kräver för att vi ska få tillstånd till att sätta upp kameror på och i våra skolor sedan ett initiativ från Sverigedemokraterna. Detta är fullt möjligt att genomföra redan idag och vi Sverigedemokrater anser att kommunen har en skyldighet att skydda våra elever och ge dem den trygghet de förtjänar under skoltiden. Med kameror kan vi skapa en miljö där de som förstör, är våldsamma och till och med stjäl från sina skolkamrater åker fast och får stå för sina handlingar.

Detta bör avskräcka från det beteendet och skapa den tryggheten som vi alla i skolan måste ha för att kunna ge våra ungdomar den framtid de förtjänar. Det är dags nu.

Maria Liljedahl (SD)

Samuel Gustavsson (SD)