Insändare: Nej till ny utfart från Vasagymnasiet

Just nu finns en detaljplan ute på samråd, fram till och med den 12 juni. I den framgår att det finns planer på nytt bostadsområde och en ny infart till Vasagymnasiet. Den nya infarten är planerad att gå in vid Vasahallen gå parallellt med cykelvägen som även är en skolväg för barnen som går på Ladubacksskolan. Dessutom är det många skolbarn från norr som tar sig till skolan via cykelvägen längs Skandiagatan som då kommer att behöva korsa den nya infarten vid Vasahallen.

Om den nya infarten blir verklighet så kommer grönytan mellan Vasagymnasiet och Vasahallen att även bestå av en bilväg.

I detaljplanen så finns det inte redovisat hur många bilar som beräknas trafikera den. Men enligt kommunens hemsida så finns det ca 50 personal och ca 420 elever. Trafiken kommer vara som livligast på morgonen vid skolstart och när skolan slutar, samtidigt som yngre elever ska korsa den nya infarten, antingen vid Vasahallen eller vid cykelvägen som kommer ut vid Kornettvägen eller vid cykelvägen som kommer ut från Violinvägen. Även vid lunchtid är det mycket trafik till och från Vasagymnasiet.

Anledningen till ny infart är att där den nuvarande infarten till Vasagymnasiet är idag, är störande för de boende längs med den. Den trafiken kommer istället att vara störande vid grönområdet, där många barn rör sig, fåglar och harar.

Med tanke på barnens lekplats som finns vid cykelvägen vid grönområdet och att många barn boende i "musik"området tar sig till Crugen och spelar boll, så är det inte alls lämpligt att dra in en ny bilväg vid Vasahallen. Tycker jag. Vad tycker ni? Lämna era synpunkter till Arboga kommun innan 12 juni om ni är av samma åsikt som mig.

Vi måste värna om våra grönområden, barn och djur.

Nej tack till ny infart