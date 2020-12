Insändare: Kungsörs politiker tar inte ansvar

Det är väl den slutsats man måste dra när man läser artikeln i BblAT datum 2020-12-09 om att det kan saknas pengar till skolverksamheterna i Kungsör för nästa år. Det skulle innebära att personal måste avskedas, det finns inte pengar nog för att de ska få jobba kvar. Tre tjänster bort inom förskolan. 1,5 tjänster bort inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Nedskärningar inom måltidenheten med 650 000 kronor som främst rör personalneddragningar.

Barnen i skolåldern från förskola till högstadiet måste det satsas på, de är framtiden även för Kungsör. Inser de ansvariga inte det då kan man väl bara rekommendera barnfamiljer avflyttning från kommunen. Under flera år har man sett hur stora summor läggs ner på ”förskönande av centrum”. Sånt som inte borde gå före skola, vård och omsorg. Fattas bara att statyer på gamla styrande politiker reses. Går rivning av industrilokalerna vid hamnen före skolverksamhet t ex. är en aktuell fråga eftersom kommunen gjort ett utskick till kommuninvånarna med önskan att få in förslag på hur området ska se ut. Ändringsarbeten av detta slag dvs förskönande av områden, gator mm får inte gå före skola, vård och omsorg.

De politiker som inte har det ekonomiska tänket ska inte sitta med i styret för Kungsörs kommun.

Det finns fler exempel på slöseri med skattemedel som gjort under några decennier. Nedläggning 2005 av Karlaskolan som var nyrenoverad och fungerade utmärkt. Den gjordes om till bostäder under kommunens ledning. Västerskolan och Hagaskolan skulle ta över en stor del av verksamheten för de yngre eleverna. Det skulle ”bara” kosta ca 7 miljoner kronor. Det lär ha kostat ca 30 miljoner när allt var klart. Jag tror inte att dessa skoländringar har bidragit till bättre miljö för elever och lärare. Den nya skolbyggnaden Kung Karls skola för ca 500 elever i årsklasserna 4-9 kostade i storleksordningen 150 miljoner kronor.

Det är många, även lärare, som anser att stora skolor med många klasser skapar oro bland eleverna och speciellt drabbas de som har t ex ADHD eller andra diagnoser. Förmodligen har inte skolresultaten förbättrats i den nya skolmiljön. Den gamla uppdelningen lågstadiet klasserna 1-3, mellanstadiet klasserna 4-6 och högstadiet klasserna 7-9 fungerade alldeles utmärkt tycker flera lärare och föräldrar som minns den tiden.

Nej- spara inte pengar på skolan. Minska kostnaderna på kommunalkontoret. Där finns 3 kommunalråd(S) 1 kommunalråd i opposition(M) 1 Oppositionsråd (C), (hämtat från kommunens hemsida). Ofattbart! I en kommun med endast ca 10.000 invånare så borde det räcka med 1 kommunalråd + 1 oppositionsråd på deltid. De pengar som övriga kommunalråd kostar skulle kunna läggas på skolverksamheten. Kanske täcker det kostnaden för ett par anställda inom skolan?

Barnen-vår framtid