Insändare: Köping svarar om behörighet i skolan

Svar på ledaren i Bbl/AT ”Köpings elever förtjänar bättre än det här”

Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi ständigt med att förbättra våra verksamheter så att vi kan möta våra medborgares behov på bästa sätt och leva upp till våra styrdokument. Utöver vårt systematiska kvalitetsarbete, synpunkter från barn, elever, vårdnadshavare, medborgare och medarbetare välkomnar vi alltid olika granskningar och uppskattar dialoger kring våra verksamheter.

Det är intressant att ledaren väljer just 2019 års gymnasiebehörighet att fastställa att våra elever underpresterar år efter år. 2019 var just det året då andelen elever som slutade årskurs 9 i Köping, och som var gymnasiebehöriga, var bäst i länet och även bland de 25 % bästa i landet.

Studerar man dessutom de modellberäknade värdena som man kan hitta på kolada.se (den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner) ser man att Köpings elever lyckas bättre än vad de borde både när det kommer till meritvärde och gymnasiebehörighet. Koladas regressionsmodell tar hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar så det har egentligen inget med medel eller snitt i landet att göra.

Vi är fullt medvetna om att vi i Köping har utvecklingsområden. Vad gäller den totala andelen elever i riket som tar gymnasieexamen inom tre år så har andelen legat på runt 69 % de senaste sju åren. Att få en gymnasieexamen är otroligt viktigt för den enskilda individen men även hela samhället i stort. Precis som ledaren tar upp så är det för få elever som lyckas med att ta examen från gymnasiet inom tre år. Utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden kommer i dagarna att gå in i ett utvecklingsprojekt tillsammans med SKR gällande fullföljd utbildning där ett av de primära målen är att öka genomströmningen och få fler elever att få en gymnasieexamen. Detta arbete är inget som enbart ligger hos gymnasieverksamheten utan behöver involvera olika stadier inom utbildningsverksamheten men även andra delar av vår kommun.

När det kommer till lärarbehörighet så stämmer det att vi har mycket kvar att göra men samtidigt kan vi se att vi i Köping har ganska exakt samma behörighet som liknande kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar som Köping och har så haft de senaste tre åren. Vi strävar alltid efter att ha behöriga och legitimerade lärare inom vår verksamhet. Vi ser också att det skiljer mellan ämnen och stadier hur tillgången av legitimerade lärare är. Vi kan jämföra den goda behörigheten vi har på gymnasiet där runt 90 % av lärarna har lärarlegitimation och behöriga i minst ett ämne. Liknande kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar som Köping ligger där på runt drygt 80 % och i riket är siffran knappt 85 %. Det finns dock arbete kvar att göra för att vi ska ha samma goda behörighet i alla delar av våra verksamheter.

Våra elever har haft ett tufft år under pandemin. Alla involverade i våra verksamheter har gjort ett bra jobb med att möta elever och vårdnadshavare, se till att vi har säkra miljöer men inte minst ett fantastiskt jobb med att smittspåra för att begränsa smittan i stort. Parallellt med detta görs stora insatser för att stötta och se våra elever så att vi inte ska hamna i en kunskapsskuld. Det är en stor utmaning men något alla, både personal och elever, har fullt fokus på just nu. Jag blir så stolt när jag ser hur alla våra elever kämpar tillsammans med vår personal just nu, trots de utmaningar det senaste läsåret fört med sig.

Thomas Karlsson

förvaltningschef utbildningsförvaltningen