Insändare: Kaos på återbruket i Arboga

Skulle under måndagseftermiddagen, ca 17:30, åka till återbruket i Arboga för att slänga en hel del grenar och ris som jag klippt under helgen. Det var en hel del Arbogabor som tänkt samma sak så det var en väldig kö just vid det ställe där man lämnar grenar, ris och löv mm.

När jag stod i kön så fick jag se en del:

• Varför inte bygga ut delen där man tömmer ris och grenar med mera – eller flytta ut den utanför återbruket som det är i till exempel Örebro, där man kan slänga sådant dygnet runt.

• Vad gör alla som är över 65 där efter kl 16, ni har hu haft hela dagen på er? Det måste ju vara lugnare för er att åka en annan tid på dagen då vi som jobbar inte är där.

• Du anställd på återbruket som håller på med traktorn och packar och dunkar i containrarna, speciellt när du håller på i den med träbrädor: Var försiktig! En dag så kommer det att flyga upp en bräda och träffa någon. Ni borde nog spärra av runt containern innan ni gör något sådant.

Sopslängaren

Svar direkt från Vafab Miljö:

Våra återbruk är populära, speciellt nu när våren är här och många besöker oss för att lämna sitt trädgårdsavfall. Det är jättebra att vi får in material, men tyvärr blir det stundtals trångt. Vi håller med dig om att vi skulle behöva utöka ytorna för insamling av trädgårdsavfall.

Många av våra återbruk behöver moderniseras och anpassas utifrån dagens behov och det gäller även återbruket i Arboga som invigdes redan på mitten av 90-talet. Vi har därför startat ett projekt där vi planerar för framtidens återbruk och tittar både på placering, utformning och service. Allt med fokus på mer återanvändning.

Du ska kunna känna dig säker på Återbruket. Vi tar säkerheten på allvar och vidtar alltid största möjliga försiktighet när vi arbetar i närheten av våra kunder. Våra maskinförare är utbildade och bedöms arbetsmomentet vara riskfyllt ska vi göra en avspärrning.

Till sist ett tips till alla som besöker oss på Återbruket: planera gärna ditt besök; packa bilen rätt och gör sorteringen innan du kommer till oss så blir besöket smidigare. Och håll avståndet – för allas skull!

Ludvig Ericsson

Enhetschef Återbruken, VafabMiljö