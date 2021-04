Insändare: Kaos med Bank-ID till vaccinationen

Jag bara funderar på hur man tänkte när man bestämde att bokningar ska göras via BankID? Har nån av dom som bestämt det här försökt gå in och göra en bokning på det viset? Antagligen inte, Hela bokningssystemet har ju uppenbarligen packat ihop när hela Västmanland ligger på o försöker få en tid samtidigt, är det inte fullbokat så är det tekniskt fel...

Totalt bedrövligt! Varför skickas inte kallelser ut via brev som till dom över 65? Då skulle det totala kaoset som råder kunnat undvikas och folk kommit in i rätt prioritetsordning utan att behöva försöka komma in på bokningen med BankID, 4 till 5 gånger i timmen.

Min arbetsgivare skulle nog uppskatta om all den tid jag förstör på det här gick till det jag egentligen ska göra om dagarna.

Ulrik Hübner