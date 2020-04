Insändare: Jag är chockad över att P7 inte inväntar folkomröstningen

Hur är detta möjligt? Hur demokratiska är våra P7 politiker? Jag instämmer med Bruno Kaufman om att jag är mycket chockad över att P7 inte inväntar folkomröstningen.

Folkomröstningen blev uppskjuten på grund av de rådande omständigheterna.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Röfors yttrade sig på kommunens hemsida som så:

”I den här situationen är det enda rätta och ansvarsfulla att flytta fram folkomröstningen.”

...So far so good. Men hur ansvarsfullt är det att sedan bestämma att folkomröstningen inte alls ska hållas? Vidare säger han: ”Det här är en demokratisk fråga. Alla måste ha samma möjligheter att gå och rösta. I nuläget kan därför inte en folkomröstning hållas.” Och då undrar jag återigen hur det var med demokratin?

Eftersom kommunalpolitiken är ett viktigt demokratiskt system där många beslut ska tas blir jag både förvånad och besviken över P7:s tillvägagångssätt att inte lyssna på kommunens invånare.

Besviken Arbogabo