Insändare: Gjut igen bassängen och gör Karlbergsbadet till idrottshall

Jag tycker idén med ett ungdomshus i Köpings gamla badhus inte är någon lyckad idé. Vi är många, som är verksamma inom Köpings östra skolområde, som hellre ser det gamla badhuset ombyggt till idrottshall. Redan nu är det tufft att få till tider i befintliga hallar (Karlbergshallen och ”Cigarrlådan”). Det är två skolor som ska samsas om dessa lokaler, Karlberg och S:t Olov.

I dag är det ett konststycke för schemaläggarna att pussla in idrottslektionerna i klassernas scheman. Värre kommer det att bli. Köpings barnkullar växer. Politikerna har planerat för detta genom att investera i nya förskolor. Det är resultatet av bra politiska beslut. Men politikerna behöver även lyfta blicken och titta in i framtiden. De växande barnkullarna går inte på dagis i all evighet. I de östra delarna av Köping kommer dessa barnkullar att hamna på S:t Olov och Karlberg. Då behövs det bra och tillräckliga lokaler.

Det är vida känt, via studier och rapporter, att barn och ungdomar rör sig för lite. Det finns stora risker att folkhälsan kommer att försämras. Som en motvikt till detta finns alla fantastiska idrottsföreningar som erbjuder både fysisk aktivitet och utvecklingsmöjligheter, som t ex ledarskap, för barn och ungdomar. I Köping är det i dagsläget mycket svårt för idrottsföreningarna att få till träningstider. Det är ”knökfullt” i bokningslistorna. Barn som går i grundskolan kan t ex tvingas träna med sin idrottsförening klockan 21 på kvällen. Köping har ett fantastiskt föreningsliv som behöver värnas med goda förutsättningar.

Gjut igen bassängen när det gamla badhuset har tjänat ut. Då får Köping ytterligare en idrottshall som gagnar både skolan och idrottsföreningarna. Jag ber om ursäkt ifall detta låter raljerande men idén om ett ”ungdomshus” känns som en omodern och diffus idé från 70-talet. Satsa i stället på något som kommer att vara beständigt och som kommer att gynna barn och ungdomar på riktigt. Skolan och idrottsföreningarna i Köping behöver en till idrottshall.

Erik Magnusson

Lärare, Karlbergsskolan