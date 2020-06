Insändare: Frågetecken kring skolskjutsupphandlingen

Bergkvara Buss hade lägsta anbudet på skolskjutsar i Arboga. Bergkvara ligger i Småland och Bergkvara Buss lägger in anbud överallt i Sverige, bl.a. hela Gotland och de lokala bussbolagen får köra för dem genom att betala avgift/provision för att få behålla sina körningar.

Viby Buss var snabba med att anta erbjudandet från Bergkvara Buss och köra för lägre pris än sitt eget anbud och dessutom betala provision till Bergkvara Buss.

Då kan man fråga sig hur trovärdigt är Viby Buss, som helt plötsligt kan köra för lägre priser än sitt eget anbud?

Ett annat alternativ kan vara att Bergkvara Buss i samråd med Viby Buss lagt in anbud där Viby Buss med avsikt lagt in några tusen högre, och Bergkvara Buss fått anbudet i samförstånd med Viby Buss, genom att lägga in lite högre och vi får anbudet, så får ni köra för ett pris som går ekonomiskt ihop och Bergkvara Buss får sin provision och tjänar på affären. Nämnas bör att Bergkvara har inte möjlighet att köra själva och få ekonomi genom framkörningar från Örebro där lokalkontoret finns, utan måste helt lita sig på de lokala bussbolagen som kört tidigare.

På så sätt har Viby Buss fått tillbaka sina körningar, föräldrarna är nöjda att barnen köres av de vanliga chaufförerna, Bergkvara Buss fått sin provision. Alla nöjda, utom skattebetalarna som får stå för notan till Bergkvara Buss.

Detta bör nog journalisterna titta på.

Orolig.