Insändare: Fortsatt dialog om nya, öppna Krillan

Svar från Kultur- och folkhälsoförvaltningen på insändare om behovet av staket för fotbollsträningen på Krillanfältet:

Det finns flera anledningar varför vi har monterat ner staketet runt sportfältet. Den största är att vi vill göra området mer tillgängligt och ”levande”, framförallt de grönytor som inte är bokningsbara. Det sydvästra området inklusive (kastplan och badplan), behöver öppnas och tillgängliggöras. Vi vill att skolor, förskolor, äldreboende och övrig allmänhet får en naturlig koppling till Krillan, sida vid sida med den traditionella idrotten (fotboll, bandy och ishockey) som i princip har varit de som nyttjat området tidigare.

Vår vision är att Kristinelunds sportfält ska bli en öppen och jämställd mötesplats för rörelseglädje och möten. En folkhälsopark där du oavsett intresse och ålder kan hitta din form av rekreation och aktivitet. En plats där vi möts över generationsgränserna och upplever kultur eller idrott.

Under en tid har det rapporterats om misstänkt drogförsäljning inne på området, framförallt på de ytor som skapat ett insynsskydd för de personer som håller på med detta. För att säkra en tryggare och mer inbjudande miljö har vi öppnat ytorna genom att ta bort träd, sly och buskage samt staket.

Vi har sett ett ökat behov av ytor för spontana aktiviteter, tyvärr saknas det större grönytor i närområdet som kan nyttjas av de närboende till spontana lekar och aktiviteter. Därför vill vi skapa flera entréer in till Krillan, för att få en naturlig genomströmning av invånare och besökare. Upptäcker vi att det blir ett onaturligt slitage eller förstörelse av träningsytorna kommer vi att med enklare staket eller hinder styra ”trafiken” till de gång- och cykelvägar som finns genom området.

Vi har nu under den första säsongen med ett ”öppet Krillan” fått in fler kloka synpunkter på vad som kan/bör göras inför nästa säsong där till exempel de bokningsbara ytorna bör tydliggöras, bollnät behövs mellan planerna och andra åtgärder. Under 2022 går arbetet med utemiljöerna på Krillan vidare och dialogen med föreningslivet fortsätter naturligtvis för att göra området ännu bättre för alla föreningsaktiva, invånare och besökande.

Vi är övertygande om att vi kommer att lösa detta, vårt mål är att inom en snar framtid bjuda in det traditionella föreningslivet till en dialog och resonera om hur vi tillsammans nyttjar området på bästa sätt.

Mårten Saverstam

Tf förvaltningschef Kultur & folkhälsoförvaltningen