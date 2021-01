Insändare: Förklara detta för skattebetalarna, Köping!

Svar på (S) insändare från 201214

Socialdemokraternas ordförande i Köping ifrågasätter att han behöver försvara demokratiska processen inför en journalist. Förklara för skattebetalarna istället:

Ni har bordlagt och remitterat runt ett medborgarförslag i 2 1/2 år. Pandemin har nu angetts vara orsaken till förseningen. Hur tänker ni kring den demokratiska processen här? Kommunallagen anger att medborgarförslag ska besvaras inom ett år och remittera är inte ett begrepp i lagen.

Hur ser ni på att partimedlemmar tycker att det är fel på grundlagarna?

Hur tänker ni om de kostsamma beslut som enskilda politiker har tagit på egen hand som nu är JO-anmält? Vad anser ni om folkstyret kring bildandet av Köpings Rådhus AB, som klubbats igenom av ett litet fullmäktige mitt under pandemin? Vad tänker ni om att nämndbeslut fattas av utskott med bara fyra närvarande ledamöter? Är det en korrekt process när ordföranden ställer in nämndmöten och istället beslutar själv? Vad tycker S om att delegationsbeslut inte anslås fast de innehåller överklagningsbara beslut? Hur ser ni på rättssäkerheten när delegationsordningar i socialdemokratiskt ledda nämnder tar tre veckor att få ut, för att ingen hittar dem? Ni säger att skolan är viktig, men nämnden har under erat styre stängt av närmare sjuttio gymnasieelever sedan 2019. Nitton avstängningar är längre än skollagen tillåter.

Förvaltningsrätten har visat på brister, men eran hemsida anger fortfarande att den drabbade familjen har gjort fel. Hur rättssäker känns processen när en högstadierektor själv kan besluta om att anpassa bort upp till 14 av grundskolans 17 ämnen för flera elever i den obligatoriska grundskolan?

Kritiken har aldrig handlat om personer eller plus och minus i budget. Den handlar om odemokratiska arbetssätt som ingen vill åtgärda. SKL påtalade 2017 att politikerna behövde utbildas i kommunallagen. De sa också att system för att motverka maktmissbruk och korruption saknades. Kan Socialdemokraterna, utan härskartekniker, berätta hur partiet ska återvinna förtroendet och säkerställa att demokratin blir så vacker som den kan vara.

Köpingsbo