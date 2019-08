Insändare: En bra dag på kirurgen

Den 19 augusti besökte jag kirurgavdelningen på sjukhuset i Köping.

Först trodde jag nästan att jag hamnat fel, kanske på ett härligt spa där personalen tog emot mig som en ärad gäst. Efter att ha tryckt på dörröppnaren möttes jag av två flickor med framsträckta händer som önskade mig välkommen. Fattades bara drinken med det lilla pappersparaplyet och blomstergirlangen runt halsen.

Därefter blev det lite allvarligare, men den festliga känslan hängde kvar genom hela förloppet. En flicka bad mig om min hemadress och telefonnummer och det fick hon gärna. Sedan blev jag bekant med en trevlig narkosläkare som ville veta allt om mina vanor och bruk, som om han planerade en finare middag till mig.

Nästa kontakt var med kirurgen som upplyste mig om vilka trevliga planer han hade för mig under kommande timmen. Lät lite som när bödeln i Englands Tower of London informerade en stackars förrädare om den närmaste framtiden. Men det blev ganska trevligt i alla fall, med alla sköterskor, både manliga och kvinnliga, som hjälpte mig in i den fina stolen och hissade upp mig i rätt position. Det blev en hel del justeringar både upp och ned och jag fann det lämpligt att tycka att ”det här var roligare än på Gröna Lund” och då blev det så mycket skratt i rummet att jag förvånades över hur många sköterskor jag hade blivit tilldelad. En mycket trevlig upplevelse, som annars kunde ha varit dyster och tråkig.

Sedan, av någon anledning, vaknade jag upp med ännu en trevlig flicka som bjöd på kaffe och ostmacka (och påtår!). Vilken service och vilka trevliga människor.

Om ni minns mig, så känn mitt hjärtevarma tack till er alla.

Att jag sedan fick med mig en hel del smärtstillande mediciner (som jag aldrig behövde använda) var ju ett bra avslut på en perfekt dag hos kirurgen! Ja, sedan taxi hem för bara en hundring.

Vad jag vill säga här är bara att jag sällan, eller aldrig tidigare, blivit så väl omhändertagen av så många trevliga och hjälpsamma människor som också var glada att visa sina genuina begåvningar inom läkarkonsten, och alltid med ett leende.

"En trevlig dag hos kirurgen"

Anmäl text- och faktafel