Insändare: De yngre får skydd där vi äldre fick pinas

Den mycket välkomna vaccineringen har nu kommit igång ordentligt I Kungsör.

En test av styrkan och motståndskraften hos 85 plussare har samtidigt genomförts i Kungsör av vårdcentralen. De allra äldsta, som först kallats, har under senvintern fått stå utomhus i snö, regn, vind och kyla i väntan på att få komma in och få sina sprutor. Ibland efter lunchtid har de gamla stått i 15 till 20 minuter och väntat innan de kallats in. Troligen alla har klarat av testet, ja kanske till och med med ett leende på läpparna, då man påmindes om tiden under krigsårens spännande, hårda och kalla vintrar.

När nu våren med solsken och milda vindar kommit till Kungsör började vårdcentralen oroa sig över hur de sköra födda på 50 och 60 talet, skulle klara sig utomhus i väntan på sin spruta. Ett tält med vindskydd har därför nu föredömligt satts upp som skall skydda de medelålders från vårens vindar. Troligen kommer det att räcka för att ingen i den generationer skall komma till skada.

När längre fram även resten av den unga befolkningen skall vaccineras bör man ytterligare förbereda skyddet av de unga genom att kanske sätta in bänkar och soffor i tältet så att de att inte utmattas för mycket.

Men viktigast av allt – alla bör gå och få sitt vaccin...

Bo -85 plus