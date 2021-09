Insändare: Butiksrånen inte bara pandemins fel

Butiksrånen ökade under 2020. Enligt branschorganisationen Svensk Handels analys kan en orsak vara pandemin, dock ser vi inom Handels att rån, hot och våld varit ett växande problem även långt innan pandemin tog vårt samhälle ”gisslan” i början av 2020.

Från fackets sida har vi under åren lyft denna fråga i otaliga sammanhang och trots stora satsningar på låsta kassasystem, larmade produkter, kampanjer för ”kontantlösa köp” och kampen mot ensamarbete runt om i landets butiker har rånen dubblerats under de senaste 20 åren. Då kan naturligtvis Coronapandemin ha en viss betydelse under det senaste året, men vi ser att frågan är långt mycket mer komplex än så!

För både handlare som personal är det ett bakslag varje gång det snattas, rånas och hotas i en butik och de som verkligen känner av denna utsatthet är de anställda som går till jobbet för att serva oss, men ”som tack” utsätts för brottslingars framfart. När allt fler i samhället hamnar i trångmål, blir av med sitt arbete eller inte får något jobb ökar risken att desperation leder till dåliga beslut. Förlorar man allt, eller hamnar utanför redan från början, kan snabba pengar genom brott locka. Detta påverkas av många faktorer och har så gjort under en rad av år.

För att göra den största skillnaden och påverka situationen på den egna arbetsplatsen bör de anställda vara medlemmar i sitt fackförbund och engagera sig i sina arbetsförhållanden. Handelsanställdas förbund gör vad som går att göra under rådande lagstiftning och regelverk, det görs återkommande arbetsmiljöinspektioner och genomgångar på branschens arbetsplatser, men vi har de facto endast tillträde till de butiker vars ägare tecknat ett kollektivavtal. Förslaget att Regionala skyddsombud skulle få tillträde till alla arbetsplatser som lades fram av den S-ledda regeringen under mandatperioden, röstades som bekant ner i Sveriges Riksdag.

Visst har pandemin ökat utsattheten, men samhällsklimatet har blivit tuffare och hårdare även innan viruset kom och ställde det mesta på ända. Den miljö vi alla dagligen befinner oss i är allas vårt gemensamma ansvar, politiker och fackliga företrädare kan göra en hel del, marknaden och ”kapitalet” likaså, men det är vi alla som gemensamt måste hjälpas åt, engagera oss och behandla andra som vi själva vill behandlas. Ett mer jämlikt och inkluderande samhälle förebygger brott och gagnar alla även i pandemitider.

Åsa Kratz ordförande,

Elisabeth Sandback vice ordförande,

Handelsanställdas förbund avd.18