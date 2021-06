Insändare: Borde gå att fixa bron snabbare

Med bestörtning nåddes vi här om dagen av nyheten att Herrgårdsbron kommer att vara avstängd för alla från vecka 24 till och med vecka 31.

Skandal!

Det var utlovat att gående och cyklister skulle ha tillgång till bron under hela byggtiden.

Ja, ”nya problem har uppstått, så vi måste stänga hela bron i 8 veckor för alla”. Alla, betyder att många, bland annat ”gamla o lytta” får problem att ta sig upp till stan och tillbaka.

Många kan inte och vill inte ta bilen upp på stan. Det kan för många bli väldigt långt att gå via Kapellbron eller cykelbron. Och varför så länge, 8 veckor ?

Nej, ta in lite mer personal och maskiner under en koncentrerad tid, så borde ni klara det under 2-3 veckor. Tänk om!

Promenerande +70