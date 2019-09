Insändare: Besvikelsen är stor

Den 4 september släpptes de tre förslagen på hur kommunens skolor skulle kunna omorganiseras. Konstigt nog informerade skolchefen rektorerna innan dessa tre förslag skulle läggas fram… Det så kallade ”arbetsmaterialet” var då inga färdiga förslag men ändå informerade man om hur det skulle bli... Man köpte även in mindre skolbänkar till Ladubacksskolan så att man ska kunna klämma in fler barn i klassrummen. Var det så att det redan från början ingick i uppdraget att ge förslag på omorganisation där Medåkers skola inte skulle finnas med? Det ska bli spännande att höra vad ni vill informera om på den kommande föräldrainformationen (som också bokats in då det fortfarande bara var ”arbetsmaterial”).

Tänker ni ge något utrymme och lyssna på hur barnen, föräldrarna och lärarna vill ha det? Eller försöker ni stressa igenom omorganisationen för att slippa ta hänsyn till Barnkonventionen som blir svensk lag till årsskiftet? Avsaknaden av kommunikationsplan med föräldrar och kommuninvånare gällande omorganisationen kom som en efterkonstruktion.

Vi undrar om det inte vore bra att kommunen städar framför egen dörr först.

Hur kan ni sedan jämföra skolorna i procent när det gäller personalomsättning? När det arbetar tre lärare i Medåker blir procenttalet mycket högre, än i skolan med fler lärare. Det blir missvisande siffror. Det kanske är meningen att man vill framhäva det sämsta. Appropå personalomsättning- kan det bero på dålig personalpolitik och dålig ledning inom kommunen?

Argument som lägre siffror i Medåker gällande arbetsro, trygghet och skolresultat tar man till för att stänga skolan. Även här måste vi poängtera att procenträkningen blir missvisande då det är färre barn i klasserna. Det är inte sämre arbetsro, trygghet och resultat i Medåker än i stan – tvärtom. Studier visar fördelar med mindre klasser. Vi undrar om det inte vore bra att kommunen städar framför egen dörr först – läs vad skolinspektionens kvalitetsgranskning visar gällande Medåkers skola.

Det framgår tydligt i utredningen att det råder stor brist gällande styrning och ledning. Är det inte dags att ni börjar ta ansvar?

Ett annat argument man tagit upp är att lärarna föredrar större arbetslag i större skolor. Skolchefen menar att det blir mindre sårbart vid lärarnas eventuella sjukskrivning. Men frågan är hur lärarna kommer att må med stora klasser? Fler sjukdagar?

Kortsiktiga lösningar kring större enheter kommer att leda till långsiktiga samhällskostnader.

Vad tycker föräldrarna på Laduback och Nybyholm om större klasser än i dag? Det är redan fullt i klasserna och på fritids. Det känns inte lockande att låta våra barn vara på fritids i samma klassrum som de varit i hela dagen… i Medåker finns det däremot en egen nyrenoverad byggnad för fritids som är anpassad just för detta ändamål.

Sedan finns argumentet om att vikarier inte har någon bil och inget körkort så att de inte kan ta sig till Medåker. Märkligt argument… se till att bussarna går så de kan åka kommunalt! Och när argumenten tar slut så kan ni alltid ha ”brainstorming” där t ex rektorerna får säga allt negativt de kommer på om Medåkers skola – eller hur var det?

Tycker ni att ni ger alla barn möjligheten att lyckas när ni vill ta bort vår kvalitativa landsbygdsskola? Nu har barnen närheten mellan hemmet, skolan, fritids, fritidsaktiviteter och kompisar. Vi har valt att sätta våra barn i skolan här just för att det är på landsbygden med mindre klasser, god arbetsro och bra utemiljö. Vi vet att ni politiker tror eller åtminstone övertalar er själva om att ni skapar en bra framtid för alla barn i hela kommunen – det håller vi inte med om.

Tänk ett steg längre och se till allas bästa – inte bara plånbokens. Behåll Medåkers skola och utveckla landsbygden!

Tack!

Besvikna föräldrar/Medåkersbor/kommuninvånare/skattebetalare/era före detta röster i valet

