Insändare: Bekymmersamt i Kungsörs demokrati

Kommunfullmäktiges sammanträde i mars ställs in. För få ärenden, sägs det och att vi har en pågående pandemi. Det är inte första gången. Förmodligen inte heller den sista. Ett år har snart gått sedan pandemin gjorde avtryck i politiken. Sedan april 2020 får endast 17 ledamöter delta i debatt och beslut. Övriga får stanna hemma. Digitala lösningar lyser med sin frånvaro och webbsända möten för kommunens invånare uteblir.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som sätter mål, budget, följer upp och leder kommunen. Så vad händer då när möten ställs in? När vi inte bjuds in att delta i debatt och beslut? Vart ska vi ställa våra frågor? Hur ska vi ha möjlighet att följa upp och fatta bra beslut? Som förtroendevalda i kommunfullmäktige har vi gått in med både engagemang och vilja att vara med i det demokratiska arbetet i kommunen och vi har fått invånares förtroende. Nu är arbetet satt på paus.

För tid sen kunde vi läsa en insändare från en kommuninvånare som upplevde kommunen som stängd och efterfrågade mer medborgardialog. Vi är glada att frågan lyfts. Tråkigt nog upplever vi samma sak. Dörren till kommunhuset är tyvärr gjord av betong och det är dagligen en kamp att få tillträde och ställa enkla frågor, i alla fall om man tillhör oppositionen.

Att inneha makt att styra en kommun handlar inte bara om att sitta på tronen. Det finns också ett stort ansvar att förvalta sitt förtroende och skapa förutsättningar för ett demokratiskt arbete.

Pandemin är här. Samtidigt har vi ett uppdrag. Precis som räddningstjänsten måste släcka bränder, lärare undervisa i skolan så måste det grundläggande demokratiska arbetet fungera. Så låt oss gemensamt hitta en lösning. Större lokal eller digitala möten. Svårare än så kan det inte vara.

Centerpartiets förtroendevalda i kommunfullmäktige Kungsör

Madelene Fager, Ledamot

Petter Westlund, Ledamot

Lina Johansson, Ledamot

Anne-Marie Andersson, Ledamot

Monica Wastelius, Ersättare

Margareta Barkselius, Ersättare