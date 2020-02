Insändare: Barnens bästa måste gå först

Kommentar på majoritetens insändare ” Vi planerar för framtidens skola”

Vi tycker det är osmakligt och nonchalant när majoriteten, P7, använder Medåkersbornas hårda arbete med att rädda sin landsbygdsskola, till en fråga om hela skolorganisationen. En omorganisation som beräknas kosta 650 miljoner kr.

Förslaget på ny skolorganisation innebär inte enbart nedläggning av Medåkers skola, utan även Nybyholmsskolan och ÅTTA förskolor. Förslaget innebär att mer än hälften av Arbogas förskolor kommer läggas ner. Totalt handlar det om TIO skolor och förskolor som läggs ner. Hela nordöstra delen av Arboga blir helt utan förskola.

Så här skriver P7: ”I folkomröstningen som nu är aktuell får medborgarna ge sin syn på frågan om Arbogas skolorganisation i framtiden. Förslagen i folkomröstningen utgår från den fråga som nu ska avgöras, alltså den nya skolorganisationen i Arboga.”

Efter att ha läst detta är frågan: Om Arboga röstar för att behålla Medåkers skola, stoppas då nedläggningen av de övriga 8 förskolorna och Nybyholmsskolan?

Tycker ni verkligen att detta var avsikten i folkinitiativet? Medåkersborna har drivit fram ett folkinitiativ om Medåkers skolas vara eller inte vara. Det är allt. Det har aldrig talats om hela skolorganisationen, det är en helt annan fråga.

Den nya skolorganisationen handlar om hur man ska organisera skolan i framtiden, men det finns inte mycket skrivet om barn- och föräldraperspektivet. Nedläggningen av 10 skolor/förskolor med allt vad det innebär med flytt och splittring av barngrupper samt längre transporter för föräldrarna talas det inte om.

Kom ihåg att omorganisationen ska betalas. De 650 miljonerna ska betalas, om vi får tro Anders Röhfors interpellationssvar i kommunfullmäktige den 30/1, med besparingar på 1.43 procent per år under 10 år. Det motsvarar 50 miljoner för Arbogas skolor under 10 år! Vad har vi för nytta av en ny skolorganisation om vi inte har råd att fylla lokalerna med bra personal som tar hand om våra barn?

Dessutom har både Anders Röhfors och flera andra i P7 rekommenderat föräldrarna i Medåker att öppna en friskola när kommunen tar bort skolan. Detta gör bara saken ännu märkligare. Arboga kommun vill lägga ner en skola för att spara pengar, men kommunstyrelsens ordförande ser inga problem med att betala ut samma pengar till en friskola?

Det finns många frågor som behöver svar i detta, men tyvärr sitter samtliga 21 ledamöter i P7 tysta under kommunfullmäktiges möten när frågan kommer upp.

Det är dags för ledande politiker att ta ansvar nu och faktiskt våga diskutera de beslut som de är på väg att ta. Fördelar likväl som nackdelar. För inte kan väl P7 tro att detta beslut inte har en baksida?

Bo Molander (S), ledamot i Barn & utbildningsnämnden

Ingrid Noord-Silversten (S), 2:e vice ordförande Barn & utbildningsnämnden

Andreas Silversten (S), Oppositionsråd