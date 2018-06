Sista chansen att sätta in gamla sedlar på banken

Riksbanken har beräknat att ogiltiga sedlar till ett värde av nästan fyra miljarder ännu inte har lämnats in. Bland dem finns 100- och 500-kronorssedlarna som blev ogiltiga den 30 juni 2017.

Enligt ett pressmeddelande från Bankomat går det fortfarande att lämna in ogiltiga 100- och 500-kronorssedlar för kunder hos Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank och Sparbankerna. Det görs genom insättningstjänsten via automaterna, normalt till det konto som är kopplat till kortet, men det kan gå att sätta in till andra konton.

Efter den 30 juni tar Riksbanken fortfarande emot sedlarna, men då till en avgift om 100 kronor. Det gäller för alla ogiltiga sedlar – oavsett hur gamla de är, men då måste du kunna berätta varifrån sedlarna kommer.