Ingen tid för nostalgi när Gehrke kommer ”hem” till Jämtland

Stämningen är på topp när Köping Stars kör en lite lättare morgonträning inför fredagkvällens eldprov borta mot ligaledaren Jämtland Basket.

Headcoach Torbjörn Gehrke är visserligen lite pressad inför resan, men ändå vid gott humör.

– Det har varit lite meck med biljetterna upp till Östersund, plus en del strul med Liams (O´Reilly, nye amerikanen) papper. De kommer med snigelpost från Migrationsverket, vilket kan innebära att han inte hinner bli spelklar, säger Gehrke och gestikulerar mot sina spelare.

– Här släpper man laget ett par minuter och så börjar de att skjuta från halvplan. ”Ernie, what are you doing?”, säger han och ler stort mot den assisterande tränaren, letten Ernests Kalve.

När den passionerade stockholmaren gör en summering av de fyra första omgångarna i ligan låter det såhär:

Umeå borde ha klarats av i premiären och matchen mot Borås, den tycker han slarvades bort. Segern mot Fryshuset? Odiskutabel. Och vinsten mot Nässjö, en fjäder i hatten mot ett erkänt bra hemmalag.

I dimmorna tycker sig Torbjörn Gehrke se konturerna av ett lag, som trots en ordentligt ansträngd försäsong börjar hitta en identitet. Och en glädje som kommer att bli livsviktig när ligan tuggar på vecka in och vecka ut.

– Det här går inte att köpa för pengar. De har roligt med varandra. Kemin mellan spelarna stämmer väldigt bra, säger Torbjörn Gehrke och nickar ut mot planen i nya Köpings Bad & Sport.

Han börjar bli hemmastadd i det nya. Men har inte glömt det som en gång var.

För med undantag från en proffssejour i Luxemburg hade han en sex säsonger lång och framgångsrik relation med just Jämtland.

Resan klubben gjorde pratas det fortfarande om.

– Vi gick från att hålla till på gärsgårn till att bli en hyperprofessionell förening, med allt vad det innebär. Jag hade gärna stannat en sjunde säsong, för vi hade något riktigt bra på gång där på slutet. Men så kom ju pandemin och klubben ville också få in en annan röst, säger Torbjörn Gehrke.

Känns det nostalgiskt att åka tillbaka?

– Njä. Jag har alldeles för mycket att tänka på inför resan och matchen och kommer nog inte hinna bli så jättesentimental. Jag lämnade Jämtland i good standing och jag har jättemånga goda vänner kvar i Östersund. Men nu är det Köping och Stars som gäller. Till hundratio procent.

Under ledning av coachen Adnan Chuk har Jämtland mer eller mindre ätit upp motståndet i ligan hittills.

Fyra matcher och fyra säkra segrar. Då har laget ändå stött på fjolårsmästarna Norrköping Dolphins och Stars motståndare senast, Borås.

Är det möjligt att hota ett sånt gäng?

– Det ska vi förstås försöka att göra, men de är solklara favoriter. De fick behålla en stor del av förra årets trupp, de har fått in ett par riktigt starka kort (inte minst amerikanerna CJ Wilson och Chase Harler ) och de har kunnat spela ihop laget mycket längre än många andra, säger Torbjörn Gehrke.

Vilken matchbild förväntar du dig?

– De vill vara styrande, men inte nödvändigtvis spela så snabbt. Vi behöver dra upp tempot till att börja med och sedan får vi helt enkelt se. Jämtland har både en plan a och en plan b. Det kommer att bli stentufft.

Förutom frågetecken på Liam O´Neill och Ernests Kalve ställer Stars samma lag på banan som i förlusten mot Borås senast. Minus amerikanen Zane Martin, som lämnar Köping inom kort. Och alltså ersätts av O´Reilly.

Uppkast, fredag 15 oktober, 20.04.

Fakta/Så har Stars och Jämtland presterat hittills i ligan

► Umeå BSKT – Köping Stars: 94–77

► Köping Stars – Fryshuset: 106–57

► Nässjö Basket – Köping Stars: 71–80

► Köping Stars – Borås Basket: 77–84

► Jämtland Basket – Nässjö Basket: 92–80

► Borås Basket – Jämtland Basket: 72–87

► Jämtland Basket – Norrköping Dolphins: 86–71

► BC Luleå – Jämtland Basket: 65–77