Inga dödsfall i covid-19 på vård-och omsorgsboenden i Kungsör

Totalt under året som gått med pandemin så har man inom vård-och omsorg i Kungsör sett en minimal smittspridning. Till och med i slutet av december och början av januari när antalet sjuka i covid-19 i kommunen totalt sett varit hög har smittan hållits borta från äldreboendena.

– Ingen brukare har varit smittad sedan april och vi känner inte till någon som dött i sjukdomen, skriver Kenneth Pettersson, chef för vård-och omsorgen i Kungsörs kommun i ett mejl till Bärgslagsbladet/Arboga Tidning.

I dag, fredagen den 29 januari, fick personalen ett tjugotal tårtor av Lions Club som ville visa sin uppskattning för de jättejobb de vårdanställda gör. Sparbanken Västra Mälardalen med flera har skänkt tårtor till de olika verksamheterna tidigare under pandemin.

– All vår personal har varit fantastiska under pandemin, följt alla riktlinjer som har kunnat ändrats med kort varsel. De förtjänar all uppmuntran de kan få eftersom alla kämpat hårt, skriver Kenneth Pettersson.

Marie Norin-Junttila som jobbar på demensboendet Lärken tycker att organisationen, trots de utmanande omständigheterna, har fungerar mycket bra.

– Vi har haft mycket bra tillgång på skyddsmaterial. Pandemin har skötts bra från högsta ledning ned till dem på golvet, det är en trygghetsfaktor.

Smittspridningen inom verksamheterna har varit låg i Kungsörs kommun.

– Vår personal har vara mycket noga, minsta lilla symptom så har det stannat hemma. De är fantastiska, en pandemin tär på en, säger hon.

Hur förberedda är ni om ni skulle få ett utbrott av smittan på något boende?

– Den här perioden har varit en lärdom för alla. Jag känner mig mycket stolt över allt arbete som gjorts. Tack vare det törs jag även säga att vi är mycket väl rustade och kan ha ett mycket snabbt agerande om smitta skulle dyka upp, skriver Kenneth Pettersson till Bbl/AT.